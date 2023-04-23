Острова Испании вводят новые правила для туристов — Finance.ua
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Острова Испании вводят новые правила для туристов

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Острова Испании вводят новые правила для туристов
Острова Испании вводят новые правила для туристов
Дело в том, что в 2023 году начнут действовать новые правила для туристов. Согласно им, гостиницы обязаны изъять из номеров большинство бесплатных продуктов вежливости. Все для того, чтобы сделать отдых более экологичным и устойчивым.
Так, в гостиницах больше не будут размещать одноразовые принадлежности:
  • шампуни,
  • зубные щетки,
  • бритвы,
  • шапочки для душа,
  • расчески и т.д.
Власти островов предложили гостиницам найти альтернативные эковарианты, не загрязняющие окружающую среду. Но пока неизвестно, чем заменят привычные вещи (и заменят ли вообще).
Отмечается, что многие отели по всей Европе уже отказались от туалетных принадлежностей дорожных размеров и вместо них прикрепили к стене большие бутылки.

Что еще исчезнет из гостиничных номеров

Также новые правила окажут влияние на съедобные принадлежности, в частности шоколадные конфеты, кофейные капсулы и пакетики, бутылки с водой, вино, фрукты, чай, другие настойки и бутылки шампанского.
Канцелярские принадлежности, такие как ручки, тетради, резинки, блокноты, карандаши и точилки для карандашей, тоже будут отменены.

Медицинское (туристическое) страхование за границу😷

По материалам:
Телеканал 24
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