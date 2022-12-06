Остановки транспорта во время тревог обошлись Киеву уже в 1,3 млрд гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Остановки транспорта во время тревог обошлись Киеву уже в 1,3 млрд гривен

Казна и Политика
22
Остановки транспорта во время тревог обошлись Киеву уже в 1,3 млрд гривен
Остановки транспорта во время тревог обошлись Киеву уже в 1,3 млрд гривен
Из-за остановок общественного транспорта во время воздушных тревог за четыре месяца бюджет Киева потерял 1,3 млрд гривен.
Об этом сообщает объединение «Пассажиры Киева».
Они подсчитали, что простой городского транспорта во время тревог составляет 144 часа. В октябре воздушные тревоги в общей сложности длились 65 часов — больше всего за четыре месяца.
Читайте также
Всего за неделю петиция киевлян об отмене остановки транспорта во время тревог, принятой Советом обороны Киева, набрала необходимое количество голосов. Мэр Киева Виталий Кличко ее отклонил. В то же время комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и транспорта поддержали петицию.
Впоследствии Киевсовет согласовал установку укрытий возле остановок общественного транспорта.
По распоряжению главы КГГА от 24 февраля, Совет обороны возглавляет сам Кличко. Также в его состав, в частности, входят его заместители и главы районных администраций.
Инфографика: Пассажиры Киева
Инфографика: Пассажиры Киева

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Хмарочос
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.