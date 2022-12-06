Остановки транспорта во время тревог обошлись Киеву уже в 1,3 млрд гривен — Finance.ua

Остановки транспорта во время тревог обошлись Киеву уже в 1,3 млрд гривен Сегодня 09:13 — Казна и Политика

Остановки транспорта во время тревог обошлись Киеву уже в 1,3 млрд гривен

Из-за остановок общественного транспорта во время воздушных тревог за четыре месяца бюджет Киева потерял 1,3 млрд гривен.

Об этом сообщает объединение «Пассажиры Киева».

Они подсчитали, что простой городского транспорта во время тревог составляет 144 часа. В октябре воздушные тревоги в общей сложности длились 65 часов — больше всего за четыре месяца.

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Всего за неделю петиция киевлян об отмене остановки транспорта во время тревог, принятой Советом обороны Киева, набрала необходимое количество голосов. Мэр Киева Виталий Кличко ее отклонил. В то же время комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и транспорта поддержали петицию.

Впоследствии Киевсовет согласовал установку укрытий возле остановок общественного транспорта.

По распоряжению главы КГГА от 24 февраля, Совет обороны возглавляет сам Кличко. Также в его состав, в частности, входят его заместители и главы районных администраций.

Инфографика: Пассажиры Киева

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Хмарочос По материалам:

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