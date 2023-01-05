Особенности трудоустройства в Польше: какая разница между брутто и нетто зарплатой — Finance.ua
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Особенности трудоустройства в Польше: какая разница между брутто и нетто зарплатой

Личные финансы
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С начала полномасштабной войны Польша приняла самое большое количество беженцев. Поселившиеся в Польше Украинцы ищут и находят работу, поэтому должны знать основные нюансы трудоустройства. Ниже мы расскажем вам о том, что вам нужно знать.
В Польше существует несколько видов трудовых договоров:
Umowa o pracę (трудовой договор). По этому договору работодатель уплачивает все социальные взносы, а работник получает социальный пакет. Также можно воспользоваться льготами при уплате НДФЛ;
Umowa zlecenie (договор-поручение). Этот договор предусматривает отказ от уплаты социальных взносов в случае болезни. При этом уменьшенная сумма возвращается только после окончания года при перерасчете, ежемесячно к зарплате нетто по трудовому договору может начисляться 1/12 уменьшенной суммы;
Umowa o dzieło (подряд). С зарплаты удерживается только подоходный налог, а социальные взносы не удерживаются. Работник по этому виду трудовых отношений не имеет социальной защиты.
Зарплата «брутто» и «нетто»: в чем разница
При поиске работы в объявлениях можно встретить термины «брутто» и «нетто», относящиеся к заработной плате. Многие украинцы не знают разницу между ними, поэтому не могут правильно рассчитать свой заработок.
Зарплата «брутто» означает, что сумма вознаграждения указана до вычета налогов. Обычно это указывают польские работодатели. Помните, что вы получите меньше указанной суммы.
«Чистая» зарплата — это сумма после вычета всех налогов и социальных взносов.
Будьте внимательны и обращайте внимание, какая зарплата указана в вакансии или трудовом договоре.
Как платить налоги в Польше?
В Польше сложная налоговая система. Есть ряд льгот и компенсаций, которые влияют на размер чистой зарплаты.
В частности, ежегодно пересчитывается НДФЛ, что может увеличить чистую зарплату. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — это налог, который физические лица уплачивают со своих доходов. Рассчитывается практически на все доходы физических лиц.
Основная система расчета налога выглядит следующим образом: налог на доходы до 120 000 злотых в год рассчитывается по формуле 12% — 3600 злотых. 3600 злотых — это понижающая сумма, и это 12% от необлагаемого налогом минимума (30 000 злотых в год).
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Освобождение от уплаты налогов
Польское законодательство предусматривает несколько исключений, освобождаемых от уплаты RIT:
• Иностранные граждане младше 26 лет, которые официально трудоустроены по трудовому договору (umowa o pracze) и зарабатывают до 85 528 злотых в год;
• Если тот же человек работает по агентскому договору (umowa zlecenie), он может не платить налог, если имеет польское место жительства. Резиденция означает пребывание в Польше более 183 дней в году и наличие жизненных интересов.
Социальные отчисления в ZUS
Определенная часть зарплаты отчисляется в ZUS (Управление социальной защиты). Отчисления включают:
• пенсионный взнос — 9,76%;
• взнос на случай потери трудоспособности — 1,5%;
• взнос на случай болезни (оплата больничных) — 2,45%;
• медицинское страхование — 9% от брутто — суммы первых трех взносов.
Эти взносы рассчитываются только при трудоустройстве по трудовому договору. В договоре уступки права уплаты этих взносов не предусмотрено.
Калькуляторы валовой и нетто зарплаты
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По материалам:
visitukraine.today
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