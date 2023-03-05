Особенности движения по дорогам Польши: какие штрафы за нарушения ПДД — Finance.ua

Особенности движения по дорогам Польши: какие штрафы за нарушения ПДД Сегодня 13:30 — Личные финансы

В Польше водители обязаны отдавать преимущество пешеходам, когда они входят на пешеходный переход. Приоритет на переходе у пешехода не только тогда, когда он уже зашел на «зебру», но также тогда, когда только входит на переход.

Также водители должны держать достаточную дистанцию от идущего впереди транспортного средства. На автомагистралях (автобанах и скоростных дорогах) безопасное расстояние между транспортными средствами должно составлять половину текущей скорости.

То есть водитель, двигающийся со скоростью 100 км/ч, должен ехать 50 м позади автомобиля впереди, если скорость 120 км/ч — 60 м, 140 км/ч — 70 м.

Скоростной режим в Польше общий для ЕС:

в населенных пунктах — 50 км/ч;

за пределами населенных пунктов — 90 км/ч;

на скоростных дорогах с двусторонним движением — 110 км/ч;

на автомагистралях — 130 км/ч.

Если в Украине нарушителем скоростного режима считается водитель, превысивший разрешенную скорость на 23 км/ч (20 км/ч — допустимое превышение, 3 км/ч — заложена погрешность прибора измерения. — Ред.), то в Европе этого люза нет.

Управляя автомобилем в Польше, водители должны включать ближний свет фар в течение всех суток.

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Штрафы за нарушение ПДД в Польше

За нарушение ПДД в Польше предусмотрены штрафы гораздо больше, чем в Украине. Да и полиция следит за соблюдением ПДД строже. Незнание правил не освобождает от ответственности.

Следовательно, за непристегнутый пояс безопасности — излюбленное нарушение украинцев — придется выложить 100 злотых.

Превышение скорости обойдется от 50 злотых до 5 тыс. злотых.

Использование мобильного телефона во время вождения будет стоить 500 злотых. Аналогичный штраф предусмотрен за проезд на красный свет. А за перевозку ребенка без детского автокресла — 300 злотых.

Штраф за неправильную парковку колеблется в пределах 100-800 злотых.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и говорить нечего. В случае, если в крови водителя обнаружат от 0,2 до 0,5 промилле, ему будет грозить:

штраф от 50 злотых до 5 тыс. злотых или арест до 30 дней;

запрет на управление ТС сроком от 6 месяцев до 3 лет;

списание 10 штрафных баллов*.

*У водителей с опытом менее 1 года есть лимиты в 20 баллов, а у водителей с опытом от 2 лет — 24 балла. После того, как водитель набирает максимальное количество штрафных баллов, он лишается права на управление транспортным средством, а полиция автоматически отправляет ему направление в подтверждение квалификации (повторную сдачу теоретического и практического экзаменов).

Если в крови водителя более 0,5 промилле алкоголя, ему грозит уголовная ответственность и:

штраф от 5 до 60 тыс. злотых;

лишение свободы до 2-х лет;

запрет вождения (любой одной или всех категорий) на срок от 3 до 15 лет.

Если автомобиль в Польше остановила полиция, то все лица в ней, включая водителя, не имеют права из машины выходить без прямого указания правоохранителя.

Водитель должен опустить окно, ждать подхода полицейского и в течение проверки держать обе руки на руле. Любые движения руками без соответствующего приказа могут быть расценены как попытка достать оружие.

За несоблюдение требований полиции или препятствование проведению контроля грозит штраф в размере 500 злотых. Его можно получить как за выход из автомобиля без разрешения, так и за самовольное снятие рук с руля.

Кстати, если при движении по польским дорогам в салоне зафиксируют больше человек, чем это предусмотрено в техническом паспорте, водителю грозит 300 злотых штрафа за каждого лишнего пассажира (но не более 3 тыс. злотых) и изъятие прав на 3 месяца.

Некоторые штрафы могут быть выписаны на месте, в частности, если нарушитель признает свою вину. Иностранцы могут оплатить его наличными или картой через мобильный терминал (поляки платят исключительно в безналичной форме. — Ред.).

Если нет средства для уплаты штрафа или же в случае несогласия с принятым решением, дело вероятнее всего будет передано в суд. Водитель может быть задержан до начала рассмотрения.

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