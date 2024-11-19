Основным поставщиком перца в Европе остается Испания — Finance.ua
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Основным поставщиком перца в Европе остается Испания

Аграрный рынок
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Основным поставщиком перца в Европе остается Испания
Основным поставщиком перца в Европе остается Испания
Несмотря на наводнения, Испания остается основным поставщиком овощного перца в Европе.
Об этом говорится в обзоре рынка перца от FreshPlaza.
Издание отмечает, что, несмотря на разрушительный дождь и наводнения, испанские производители все еще ощущают высокий и постоянный спрос на перец. И хотя перец получил самые большие потери, предложение на этом этапе кампании в Испании развивается нормально. В Соединенное Королевство у них были почти бесперебойные поставки перца из испанской провинции Альмерия.
Один из крупных производителей перца на севере Италии говорит, что очень жаркие погодные условия в 2024 году повлекли за собой потерю урожая на 25−30%.
В Нидерландах и Бельгии завершается местный сезон перца, поскольку площади желтого перца сокращаются.
В Германию перец поступает из многих стран. Желтый перец в настоящее время поступает в основном из Нидерландов и Испании, хотя здесь и там также предлагаются немецкие и бельгийские продукты, зеленый перец также поступает из Турции.
Сезон перца в Израиле «лениво начинается», но выглядит многообещающим. Медленное начало сбора урожая в Израиле оживится, а поставки увеличатся до нормального уровня на следующей неделе.
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По материалам:
agrotimes.ua
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