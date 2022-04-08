Основные направления банковской деятельности в период войны — Finance.ua

Основные направления банковской деятельности в период войны

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Основные направления банковской деятельности в период войны

Война, развязанная россией в Украине, оказала большое влияние на все стороны жизни и деятельности украинцев. Не обошла она и банковскую систему, достаточно стойко принявшую удар.

Как сказано в материале Finance.ua Что происходило в банковской системе с начала войны , ни один из банков за месяц не «упал», все продолжили функционирование в непростых условиях военного времени.

Банкоматы и выдача наличных денег. Первый день войны ознаменовался паникой населения, усиленной тем, что в некоторых торговых сетях отказывались принимать к оплате банковские карты; к тому же кредитные средства на многих картах стали недоступны.

Национальный банк оперативно принял решение ограничить выдачу наличных суммой 100 тыс. гривен в день и обязал банки максимально пополнять банкоматы наличными.

В течение следующих 3-4 дней вопрос с пополнением банкоматов был разрешен, и паника со снятием наличных денег исчезла.

Кредитные лимиты. В первый день войны банки решили ограничить использование кредитных карт путем обнуления кредитных лимитов.

На следующий день некоторые банки попытались снизить произведённое отрицательное впечатление. Так, monobank заявил, что всем клиентам устанавливается кредитный лимит в размере 10 тыс. гривен.

Кредитные каникулы. Достойным и очень важным решением стало объявление некоторыми банками для своих клиентов «кредитных каникул».

Самое щедрое предложение сделал ПриватБанк, разрешивший не платить задолженность в течение трех месяцев — до 1 июня. Клиенты банка могут вносить средства на карты в течение каникул по собственному желанию.

Несколько банков — Таскомбанк, А-банк, monobank, Sportbank, ПУМБ — поддержали ПриватБанк и установили кредитные каникулы на период от 1 до 2 месяцев.

Среди банков, «срезавших» своим клиентам кредитные лимиты и не предоставивших кредитные каникулы, стоит отметить Альфа-Банк.

Кэшбеки и программы лояльности. Поскольку компании Visa и MasterCard приняли решение отменить комиссию интерчейндж по операциям с банковскими платежными картами, банки-эмитенты карт объявили о прекращении начисления и выплаты кэшбеков, а также действия программ лояльности.

Так, виртуальные izibank и Sportbank сообщили об этом еще 4 марта.

С 16 марта к ним присоединился Таскомбанк.

С 25 марта начисление кэшбеков по своим картам прекратил УкрСиббанк. Также с 25 марта прекратил все начисления по всем программам лояльности Райффайзен Банк.

В то же время monobank, ПУМБ, А-банк и Аккордбанк пока продолжают начислять и выплачивать кэшбек на покупки, совершаемые с помощью их карт.

Проценты по депозитам. Банк Форвард, столкнувшийся с резким оттоком клиентских средств из-за наличия «российских корней» (главный акционер банка — российский бизнесмен Рустам Тарико. — Ред.), был вынужден резко повысить процентные ставки по депозитам. На 1 месяц банк предлагает разместить средства под 13% годовых, на полгода — под 13,5%, а на год и два года — под 14%.

Альфа-Банк в первые дни войны попытался сыграть на опережение и также повысил ставки: на 29 дней — до 9% годовых, а на 2 года — до 13%.

В то время как одни банки повышают процентные ставки, другие — снижают их.

monobank дважды в течение месяца объявил о снижении депозитных ставок. Кроме того, банк анонсировал прекращение начисления процентов на остатки на карточных счетах с 1 апреля.

С 24 марта о понижении процентных ставок объявил Альфа-Банк.

С 6 апреля снизил депозитные ставки и А-банк.

«Отличился» Кредобанк: он в первый день войны снизил процентную ставку на остаток средств на накопительном счете «Кишеня» с 6 до 0,01% годовых.

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