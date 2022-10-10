Основной акционер Huobi Global завершил продажу акций — Finance.ua

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Основной акционер Huobi Global завершил продажу акций

Фондовый рынок
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Основной акционер Huobi Global завершил продажу акций
Основной акционер Huobi Global завершил продажу акций
Huobi Global объявила сегодня, что контрольный акционер завершил сделку по продаже всего своего пакета акций Huobi Global компании-выкупщику, управляемой About Capital Management (HK) Co., Limited («About Capital»). После завершения транзакции, выкупная компания About Capital будет держать контрольный пакет акций Huobi Global. Трансакция предусматривает только изменение контрольного акционера и не влияет на основную деятельность компании Huobi и команды управления бизнесом. Согласно About Capital, после транзакции Huobi Global охватит серию новых международных инициатив по продвижению бренда и расширению бизнеса, включая глобальный стратегический консультативный совет во главе с ведущими деятелями отрасли, вливание достаточного капитала в фонд маржи и обеспечение рисков, а также меры по дальнейшему повышению конкурентоспособности. После успешной реализации инициатив Huobi Global получит хорошие возможности для предоставления первоклассных торговых и инвестиционных услуг международным инвесторам.
About Capital — это компания по управлению фондами, основанная в 2008 году, штаб-квартира которой расположена в Гонконге. About Capital специализируется на стратегиях в особых ситуациях для определения долгосрочных инвестиционных возможностей. С момента основания он получил целый ряд престижных отраслевых наград среди фондов с самыми эффективными показателями в Азии.
Комментируя приобретение Huobi Global, Тед Чен, генеральный директор About Capital сказал: «Мы очень рады завершить сделку. Huobi Global предлагает самые лучшие в своем роде услуги инвестирования виртуальных активов миллионам международных пользователей. Мы считаем, что индустрия виртуальных активов по-прежнему находится на ранней стадии, и есть огромные возможности для долгосрочного роста. Мы уверены, что целостный подход к восстановлению Huobi Global, как ведущей международной бирже виртуальных активов, укрепит как признание, так и доверие международных пользователей Huobi».
Леон Ли, основатель Huobi, сказал: «Эта транзакция знаменует новую главу для Huobi Global. За последние девять лет мы стали свидетелями восхождения Huobi на одну из самых больших бирж виртуальных активов в мире. После выхода Huobi из рынка материкового Китая в 2021 году мы ускорили наш толчок к глобализации в сложной рыночной среде, что добавляет стимул Huobi искать новую структуру акционерного капитала с глобальным видением и международными ресурсами. Мы верим, что успешное приобретение автомобиля About Capital будет способствовать глобальному расширению Huobi в обоих аспектах».
Понятно, что соглашение также включает в себя ряд важных мер по обеспечению плавного перехода к повседневной работе, улучшенному обеспечению рискового капитала и стабильности основной команды менеджмента.

Huobi Global

Huobi Global, основанная в 2013 году, является одной из самых больших бирж виртуальных активов в мире. Компания Huobi Global обслуживает миллионы пользователей на международных рынках. С момента основания Huobi Global предоставляет первоклассные услуги по инвестированию виртуальных активов. Надежная инфраструктура Huobi Global, инновационные продукты и мощный капитал обеспечивают действительно ориентированную на клиента и безопасную торговую среду, чтобы помочь нашим международным пользователям достичь своих инвестиционных целей.
Для получения дополнительной информации посетите официальный веб-сайт Huobi: www.huobi.com

About Capital

About Capital Management (HK) Co., Limited — компания по управлению фондами, расположенная в Гонконге. Она была основана господином Тедом Ченом в 2008 году. Ранее г-н Чен был партнером-основателем ведущего инвестиционного менеджера Китая Greenwoods Asset Management. Он имеет более чем 30 лет успешного опыта работы на рынке капитала и индустрии управления инвестициями. About Capital сосредотачивается на исследовании долгосрочных инвестиционных возможностей.
Пожалуйста, посетите официальный сайт www.aboutcap.com
По материалам:
Huobi Global
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