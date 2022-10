Основной акционер Huobi Global завершил продажу акций — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Основной акционер Huobi Global завершил продажу акций Сегодня 09:57 — Фондовый рынок

Huobi Global объявила сегодня, что контрольный акционер завершил сделку по продаже всего своего пакета акций Huobi Global компании-выкупщику, управляемой About Capital Management (HK) Co., Limited («About Capital»). После завершения транзакции, выкупная компания About Capital будет держать контрольный пакет акций Huobi Global. Трансакция предусматривает только изменение контрольного акционера и не влияет на основную деятельность компании Huobi и команды управления бизнесом. Согласно About Capital, после транзакции Huobi Global охватит серию новых международных инициатив по продвижению бренда и расширению бизнеса, включая глобальный стратегический консультативный совет во главе с ведущими деятелями отрасли, вливание достаточного капитала в фонд маржи и обеспечение рисков, а также меры по дальнейшему повышению конкурентоспособности. После успешной реализации инициатив Huobi Global получит хорошие возможности для предоставления первоклассных торговых и инвестиционных услуг международным инвесторам.

About Capital — это компания по управлению фондами, основанная в 2008 году, штаб-квартира которой расположена в Гонконге. About Capital специализируется на стратегиях в особых ситуациях для определения долгосрочных инвестиционных возможностей. С момента основания он получил целый ряд престижных отраслевых наград среди фондов с самыми эффективными показателями в Азии.

Комментируя приобретение Huobi Global, Тед Чен, генеральный директор About Capital сказал: «Мы очень рады завершить сделку. Huobi Global предлагает самые лучшие в своем роде услуги инвестирования виртуальных активов миллионам международных пользователей. Мы считаем, что индустрия виртуальных активов по-прежнему находится на ранней стадии, и есть огромные возможности для долгосрочного роста. Мы уверены, что целостный подход к восстановлению Huobi Global, как ведущей международной бирже виртуальных активов, укрепит как признание, так и доверие международных пользователей Huobi».

Леон Ли, основатель Huobi, сказал: «Эта транзакция знаменует новую главу для Huobi Global. За последние девять лет мы стали свидетелями восхождения Huobi на одну из самых больших бирж виртуальных активов в мире. После выхода Huobi из рынка материкового Китая в 2021 году мы ускорили наш толчок к глобализации в сложной рыночной среде, что добавляет стимул Huobi искать новую структуру акционерного капитала с глобальным видением и международными ресурсами. Мы верим, что успешное приобретение автомобиля About Capital будет способствовать глобальному расширению Huobi в обоих аспектах».

Понятно, что соглашение также включает в себя ряд важных мер по обеспечению плавного перехода к повседневной работе, улучшенному обеспечению рискового капитала и стабильности основной команды менеджмента.

Huobi Global, основанная в 2013 году, является одной из самых больших бирж виртуальных активов в мире. Компания Huobi Global обслуживает миллионы пользователей на международных рынках. С момента основания Huobi Global предоставляет первоклассные услуги по инвестированию виртуальных активов. Надежная инфраструктура Huobi Global, инновационные продукты и мощный капитал обеспечивают действительно ориентированную на клиента и безопасную торговую среду, чтобы помочь нашим международным пользователям достичь своих инвестиционных целей.

About Capital Management (HK) Co., Limited — компания по управлению фондами, расположенная в Гонконге. Она была основана господином Тедом Ченом в 2008 году. Ранее г-н Чен был партнером-основателем ведущего инвестиционного менеджера Китая Greenwoods Asset Management. Он имеет более чем 30 лет успешного опыта работы на рынке капитала и индустрии управления инвестициями. About Capital сосредотачивается на исследовании долгосрочных инвестиционных возможностей.

