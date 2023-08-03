Основатель венчур билдера CLUST Руслан Тимофеев о выходе украинских стартапов рынок Азии — Finance.ua

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Основатель венчур билдера CLUST Руслан Тимофеев о выходе украинских стартапов рынок Азии

Особенности, перспективы и собственный опыт масштабирования бизнеса

Как развивать успешно работающий бизнес? Такой вопрос часто задают себе молодые предприниматели, которые уже запустили стартап, завоевали расположение пользователей и вышли на положительный ROI. И один из способов развития — масштабирование бизнеса, то есть попытка выйти на рынки других стран и повторить «домашний» успех. Сегодня я хочу рассмотреть перспективы выхода стартапов на рынки Азии, выявить перспективные ниши и эффективные стратегии экспансии продукта.

Перспективы стартапов на азиатском рынке

Азиатский рынок — это миллионы потенциальных пользователей. Именно поэтому он так привлекателен для многих предпринимателей. Среди характеристик стран Азии я бы выделил следующие:

Наиболее динамично растущая экономика — такие рынки, как Китай и Индия имеют самые быстрые темпы роста, поэтому позволяют быстро выйти на желаемые показатели при удачной стратегии.

— такие рынки, как Китай и Индия имеют самые быстрые темпы роста, поэтому позволяют быстро выйти на желаемые показатели при удачной стратегии. Большой рынок потребления и сбыта — страны Азии имеют большое количество населения (= потенциальную целевую аудиторию), что создает спрос на товары и услуги. При наличии правильного продукта стартап может быстро привлечь большое количество клиентов и обеспечить стабильный рост.

— страны Азии имеют большое количество населения (= потенциальную целевую аудиторию), что создает спрос на товары и услуги. При наличии правильного продукта стартап может быстро привлечь большое количество клиентов и обеспечить стабильный рост. Технологическое развитие — некоторые страны Азии, в том числе Китай и Япония, являются мировыми лидерами в разработке технологий. Доступ к инновациям и инфраструктуре стимулирует развитие и позволяет стартапам реализовать свой потенциал.

— некоторые страны Азии, в том числе Китай и Япония, являются мировыми лидерами в разработке технологий. Доступ к инновациям и инфраструктуре стимулирует развитие и позволяет стартапам реализовать свой потенциал. Рост количества интернет-пользователей и людей, которые покупают товары или услуги через сеть — это создает уникальные возможности для стартапов в сфере электронной коммерции, приложений и интернет-услуг.

Самые перспективные ниши для стартапов в странах Азии

Учитывая текущие тенденции, которые я вижу на рынке в целом, и предпринимательскую экосистему в азиатских странах, могу выделить несколько самых перспективных направлений для стартапов, которые хотят выйти на рынки Азии:

Искусственный интеллект и машинное обучение — большой объем данных и технологические достижения создают отличный фундамент для стартапов в сфере AI&ML. Использование AI в различных областях, включая медицину, финансы, логистику и электронную коммерцию, является очень перспективным направлением. И если вам есть что предложить в этой нише, у вас много шансов на успех.

— большой объем данных и технологические достижения создают отличный фундамент для стартапов в сфере AI&ML. Использование AI в различных областях, включая медицину, финансы, логистику и электронную коммерцию, является очень перспективным направлением. И если вам есть что предложить в этой нише, у вас много шансов на успех. WEB 3.0 — растущий интерес к блокчейн-технологиям и криптовалют создает возможности для стартапов в сфере финансов, логистики, цепи поставок и других отраслей.

— растущий интерес к блокчейн-технологиям и криптовалют создает возможности для стартапов в сфере финансов, логистики, цепи поставок и других отраслей. Финтех — быстрое развитие цифровых платежных систем, мобильных банков и инновационных финансовых продуктов, способствует росту финтех-стартапов в странах Азии. Они помогают расширять доступ к финансовым услугам и улучшать финансовую включенность.

— быстрое развитие цифровых платежных систем, мобильных банков и инновационных финансовых продуктов, способствует росту финтех-стартапов в странах Азии. Они помогают расширять доступ к финансовым услугам и улучшать финансовую включенность. Электронная коммерция — большой размер рынка и рост популярности онлайн-шопинга делают электронную коммерцию привлекательным направлением для стартапов. Услуги доставки, интернет-магазины, онлайн платформы и инновационные решения для электронной торговли являются большими возможностями для развития.

— большой размер рынка и рост популярности онлайн-шопинга делают электронную коммерцию привлекательным направлением для стартапов. Услуги доставки, интернет-магазины, онлайн платформы и инновационные решения для электронной торговли являются большими возможностями для развития. Здоровье и медицина — растущее сознание о здоровье и развитии медицинских технологий создает потребность в инновациях в сфере медицины. Стартапы, которые предлагают новаторские решения по диагностике, лечению, сохранению здоровья и медицинским услугам, имеют большой потенциал.

Особенности работы на азиатских рынках

1. Китай

Китай является одной из крупнейших экономик в мире, имеет большое количество интернет-пользователей и высокую готовность к инновациям. Но его регуляторная система может оказаться сложной для иностранных компаний. ІТ-компаниям из других стран трудно зайти на рынок Китая, поскольку нужно приобретать ICP-лицензию. Поэтому рекомендую сразу искать локального партнера, который возьмет юридические вопросы на себя, или сотрудничать с венчур билдером, который уже имеет разветвленную сеть надежных партнеров.

Также особенностью этой страны есть высокая конкурентность. Стартапы в Китае часто не имеют уникального предложения, а просто копируют конкурентов, поэтому вам может быть трудно выделить свой продукт среди других. Чтобы привлечь внимание, у вас должен быть действительно интересный продукт, который решает проблемы пользователей инновационно и предлагает user-friendly сервис.

2. Япония

Японцы — одни из самых платежеспособных пользователей в мире. Это, конечно, плюс. Но вместе с тем этот рынок требует и больших затрат на операционные нужды. Также здесь есть определенные бюрократические преграды и высокий уровень конкуренции.

Также японцы очень сильно отличаются от нас по культуре, поэтому этот аспект следует тщательно исследовать, формировать портреты целевой аудитории и прорабатывать подробные предложения под каждое.

3. Южная Корея

Здесь также достаточно высок уровень жизни и чрезвычайно развитые технологии. Правительство Южной Кореи активно поддерживает развитие стартапов, оказывая финансовую поддержку, налоговые льготы и инфраструктуру для создания инновационных предприятий. При этом здесь также высокий уровень конкуренции, высокая стоимость жизни и производства.

4. Индия

Преимущества индийского рынка в том, что вам не нужно переводить ваш продукт на все существующие диалекты — достаточно англоязычной версии вашего сайта или приложения, поскольку население здесь владеет английским. Также здесь очень развита ІТ-экосистема.

Среди препятствий экспансии на индийский рынок можно выделить ограниченную инфраструктуру — некоторые регионы испытывают проблемы с инфраструктурой, что может влиять на логистику и распределение продукции. Также некоторые ниши могут быть менее устойчивыми финансово, что может требовать осторожного планирования и управления рисками.

5. Индонезия

Среди особенностей этого региона могу отметить высокий уровень бюрократии, который сильно тормозит темпы масштабирования.

Опыт масштабирования бизнеса на рынок Таиланда от CLUST venture builder

Хочу поделиться нашим свежим кейсом. В октябре 2022 г. мы начали сотрудничество с украинским брендом косметики Lamel. За 4 месяца работы:

мы проанализировали рынок и конкурентов

просчитали unit-экономику и разработали бизнес-план

получили лицензии на продукцию

наладили логистику

запустили онлайн-продажи в феврале 2023 года

Пока мы налаживаем отношения с наиболее популярными маркетплейсами Таиланда, чтобы стартовать продажи в офлайн-формате.

В качестве венчура билдера мы забрали на себя операционные, юридические, менеджерские вопросы, предоставив фаундерам возможность сконцентрироваться на развитии продукта. И это очень эффективная стратегия всех участников.

Выводы

Перспективы выхода на рынки Азии остаются обещающими для стартапов и венчурных инвесторов. Успех компаний-единорогов и большой рынок потребления свидетельствуют о потенциале региона для инноваций и бизнеса. Понимание особенностей рынков Китая, Японии, Южной Кореи и Индии, а также адаптация продукта к местным реалиям — ключ к успеху в Азии.

CLUST По материалам:

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