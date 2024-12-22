На рынке финансовых услуг в Украине в ноябре уменьшилось количество участников — Finance.ua

На рынке финансовых услуг в Украине в ноябре уменьшилось количество участников
По состоянию на 1 декабря 2024 года, рынок финансовых услуг претерпел незначительные изменения. Количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 892 из 897, в то время как количество банков осталось неизменным — 62.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
В настоящее время на рынке небанковских финансовых услуг работают:
- 489 финансовых компаний (было 492);
- 57 страховщиков non-life (было 58), 11 life-страховщиков (без изменений);
- 111 ломбардов (без изменений);
- 108 кредитных союзов (было 109);
- 1 лизингодатель (без изменений);
- 43 страховых брокера (без изменений);
- 71 коллекторская компания (без изменений).
Кроме того, на рынке признаны 16 банковских групп (без изменений) и 31 небанковская финансовая группа (было 30).
Платежный рынок
Также на платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).
Рынок поставщиков финансовых платежных услуг не изменился. Там и дальше работают:
- 18 платежных учреждений;
- 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;
- один банк — эмитент электронных денег;
- один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 50 коммерческих агентов (без изменений) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).
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