На рынке финансовых услуг в Украине в ноябре уменьшилось количество участников — Finance.ua

На рынке финансовых услуг в Украине в ноябре уменьшилось количество участников Сегодня 09:03 — Казна и Политика

На рынке финансовых услуг в Украине в ноябре уменьшилось количество участников

По состоянию на 1 декабря 2024 года, рынок финансовых услуг претерпел незначительные изменения. Количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 892 из 897, в то время как количество банков осталось неизменным — 62.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

В настоящее время на рынке небанковских финансовых услуг работают:

489 финансовых компаний (было 492);

57 страховщиков non-life (было 58), 11 life-страховщиков (без изменений);

111 ломбардов (без изменений);

108 кредитных союзов (было 109);

1 лизингодатель (без изменений);

43 страховых брокера (без изменений);

71 коллекторская компания (без изменений).

Кроме того, на рынке признаны 16 банковских групп (без изменений) и 31 небанковская финансовая группа (было 30).

Платежный рынок

Также на платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).

Рынок поставщиков финансовых платежных услуг не изменился. Там и дальше работают:

18 платежных учреждений;

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

один банк — эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 50 коммерческих агентов (без изменений) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.