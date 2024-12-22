На рынке финансовых услуг в Украине в ноябре уменьшилось количество участников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На рынке финансовых услуг в Украине в ноябре уменьшилось количество участников

Казна и Политика
20
На рынке финансовых услуг в Украине в ноябре уменьшилось количество участников
На рынке финансовых услуг в Украине в ноябре уменьшилось количество участников
По состоянию на 1 декабря 2024 года, рынок финансовых услуг претерпел незначительные изменения. Количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 892 из 897, в то время как количество банков осталось неизменным — 62.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
В настоящее время на рынке небанковских финансовых услуг работают:
  • 489 финансовых компаний (было 492);
  • 57 страховщиков non-life (было 58), 11 life-страховщиков (без изменений);
  • 111 ломбардов (без изменений);
  • 108 кредитных союзов (было 109);
  • 1 лизингодатель (без изменений);
  • 43 страховых брокера (без изменений);
  • 71 коллекторская компания (без изменений).
Кроме того, на рынке признаны 16 банковских групп (без изменений) и 31 небанковская финансовая группа (было 30).

Платежный рынок

Также на платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).
Рынок поставщиков финансовых платежных услуг не изменился. Там и дальше работают:
  • 18 платежных учреждений;
  • 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;
  • один банк — эмитент электронных денег;
  • один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 50 коммерческих агентов (без изменений) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.