Основатель сервиса доставки еды Goodex продал польский бизнес — Finance.ua

Основатель сервиса доставки еды Goodex продал польский бизнес
Основатель сервиса доставки еды Goodex (ранее Foodex) Владислав Савченко продал польскую часть бизнеса.
Об этом он написал в Facebook.
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«Последний год проект жил на две страны — с филиалами в Киеве и польском Быдгоще. В украинский бизнес инвестировано около $4 млн. Польскому понадобилось в четыре раза меньше, чтобы за неполный год получить €2 млн выручки и дойти до самоокупаемости. Это выглядело неплохим моментом, чтобы выйти», — написал Савченко.
Сервис Foodex24.pl приобрели основатели сети Best Market — выходцы из кировоградской области Роман и Сергей Колесники. Новые владельцы пока будут развивать компанию под брендом Foodex24.pl.
Справка Finance.ua:
- В апреле этого года сервис быстрой доставки еды Goodex прекратил работу в Украине.
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