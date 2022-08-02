Основатель сервиса доставки еды Goodex продал польский бизнес — Finance.ua

Основатель сервиса доставки еды Goodex продал польский бизнес Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

Основатель сервиса доставки еды Goodex продал польский бизнес

Основатель сервиса доставки еды Goodex (ранее Foodex) Владислав Савченко продал польскую часть бизнеса.

Об этом он написал в Facebook.

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«Последний год проект жил на две страны — с филиалами в Киеве и польском Быдгоще. В украинский бизнес инвестировано около $4 млн. Польскому понадобилось в четыре раза меньше, чтобы за неполный год получить €2 млн выручки и дойти до самоокупаемости. Это выглядело неплохим моментом, чтобы выйти», — написал Савченко.

Сервис Foodex24.pl приобрели основатели сети Best Market — выходцы из кировоградской области Роман и Сергей Колесники. Новые владельцы пока будут развивать компанию под брендом Foodex24.pl.

Справка Finance.ua:

В апреле этого года сервис быстрой доставки еды Goodex прекратил работу в Украине.

НВ По материалам:

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