Основатель сервиса доставки еды Goodex продал польский бизнес — Finance.ua
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Основатель сервиса доставки еды Goodex продал польский бизнес

Фондовый рынок
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Основатель сервиса доставки еды Goodex продал польский бизнес
Основатель сервиса доставки еды Goodex продал польский бизнес
Основатель сервиса доставки еды Goodex (ранее Foodex) Владислав Савченко продал польскую часть бизнеса.
Об этом он написал в Facebook.
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«Последний год проект жил на две страны — с филиалами в Киеве и польском Быдгоще. В украинский бизнес инвестировано около $4 млн. Польскому понадобилось в четыре раза меньше, чтобы за неполный год получить €2 млн выручки и дойти до самоокупаемости. Это выглядело неплохим моментом, чтобы выйти», — написал Савченко.
Сервис Foodex24.pl приобрели основатели сети Best Market — выходцы из кировоградской области Роман и Сергей Колесники. Новые владельцы пока будут развивать компанию под брендом Foodex24.pl.

Справка Finance.ua:

  • В апреле этого года сервис быстрой доставки еды Goodex прекратил работу в Украине.
По материалам:
НВ
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