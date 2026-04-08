Ошибочный учет и розыск женщин: в Минобороны объяснили, с чем это связано и как исправить Сегодня 09:44

Министерство обороны Украины заявляет, что проанализировало случаи ошибочного пребывания женщин на военном учете и в статусе «в розыске» (в том числе в одном из районных ТЦК в Харькове) и выявило факторы, приведшие к этому.

Как сообщила прессслужба МОУ в ответе на запрос Радио Свобода, к ошибкам могли привести изменения в законодательстве: в период с декабря 2021 по март 2022 действовали нормы, предусматривавшие более широкий перечень специальностей для обязательного учета.

Впоследствии эти нормы изменили в пользу добровольного принципа (кроме медиков), однако данные на основании информации от учебных заведений и государственных органов уже могли быть внесены в Реестр. Кроме того, как говорят в Минобороны, к ошибочному внесению в реестр могли привести технические и человеческие факторы.

«О случае с гражданкой Украины, который получил значительный общественный резонанс, указанное лицо было поставлено на учет, передано в розыск и отменено розыск работниками Харьковского ТЦК и СП», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Министерство обороны и военное руководство реагируют на указанные случаи, проводя служебные проверки и готовя нормативные изменения.

Проверки и расследование

«Командованием Сухопутных войск и Генеральным штабом ВСУ инициировано расследование для выяснения обстоятельств нарушения требований законодательства должностными лицами ТЦК и СП (в ​​том числе по ситуации в Харькове)… Наработаны предложения по внесению изменений в постановление в постановление КМУ № 523, позволяющих удалять ошибочно созданные записи из Единого государственного резерва призывников» ответы.

Кроме того, заявили в Минобороны: если лицо считает, что его поставили на учет без надлежащих оснований или данные в системе «Оберег» некорректны, рекомендуется:

воспользоваться услугой «Исправление данных онлайн» в приложении «Резерв+»;

если нет реакции на онлайн-заявку, следует подать письменное заявление об уточнении (исправлении) сведений в ТЦК и СП по месту жительства;

дополнительно направить копию обращения в Генеральный штаб ВСУ;

оспорить решения или действия должностных лиц в административном или судебном порядке.

Планируемые изменения

«Министерство обороны Украины принимает меры по устранению возможных неточностей, в том числе связанных с обработкой данных или их переносом в электронные системы. В то же время, указанные изменения направлены на усовершенствование системы военного учета и создание условий для реализации гражданами своей обязанности по защите Украины», — говорится в сообщении.

Недавно огласку получили случаи, когда женщины из разных украинских городов, всех возрастов и социального статуса проявили себя на военном учете, на который они сами не становились и не имеют ни соответствующего образования, ни специальности. Такое случалось и с многодетными женщинами, и с женщинами, мужчины которых несут службу в рядах ВСУ.

В Сухопутных войсках ВСУ после этих случаев подчеркнули, что не готовятся к мобилизации женщин и не разрабатывают никаких механизмов, направленных на это. В командовании отметили, что в законодательстве Украины не произошло никаких изменений по регулированию этого процесса, и женщины могут присоединиться к рядам ВСУ «исключительно по собственному желанию, а на военный учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием».

Радіо Свобода

