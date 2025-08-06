Ошибки на 5 миллиардов: должностные лица врут в каждой третьей декларации — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ошибки на 5 миллиардов: должностные лица врут в каждой третьей декларации

41
Ошибки на 5 миллиардов: должностные лица врут в каждой третьей декларации
Ошибки на 5 миллиардов: должностные лица врут в каждой третьей декларации
За шесть месяцев 2025 года должностные лица подали более 706 тыс. деклараций. Речь идет о декларациях за прошлый год. В каждой третьей декларации функционеры ошибались — в общей сложности на 5,8 млрд грн.
Об этом сообщает Опендатабот.
Ошибки на 5 миллиардов: должностные лица врут в каждой третьей декларации
Из общего количества проверенных Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) деклараций нарушений не нашли всего лишь в 0,9% случаев — это 11 проверок. Следует отметить, что проверке подлежат только декларации с высокими рисками, определяемые специальными алгоритмами.

Какие нарушения фиксируют чаще всего

Почти половина деклараций (558 случаев) содержали «мелкие погрешности» — на суммы менее 100 прожиточных минимумов (примерно до 302 тыс. грн). Такие нарушения караются дисциплинарно — выговорами, увольнением, лишением премий.
Ошибки на 5 миллиардов: должностные лица врут в каждой третьей декларации
Каждая третья из проверенных деклараций содержала признаки сознательного внесения недостоверной информации — это уже уголовное правонарушение (ст. 366−2 УКУ). Сумма таких «погрешностей» — более 5,8 млрд грн. В среднем это выходит по 13,6 млн грн на декларацию.
159 деклараций (13%) содержали недостоверные сведения, подпадающие под админответственность (ст. 172−6 КУоАП). Общая сумма ошибок — 129,5 млн грн, или по 814 тыс. грн на декларацию. За это предусмотрен штраф от 17 000 до 42 500 грн.
Читайте также
Еще 21 проверенная декларация (2%) имела признаки незаконного обогащения (ст. 368−5 УКУ). Речь идет о состоянии в 646,2 млн грн (в среднем, по 30,7 млн грн на декларанта). По результатам прошлого года было открыто 102 уголовных производства по ст. 368.5 УК, однако вручено только 7 подозрений. В этом году уже было открыто 52 производства и вручено 2 подозрения. Только одно дело в этом году дошло до суда.
30 деклараций (3%) содержали необоснованные активы (ст. 290 ГПК Украины). Чиновники нарушали более 129,1 млн грн. Это примерно по 4,3 млн грн на каждую декларацию.

Двойные нарушения

В ряде случаев одновременно выявлено несколько видов нарушений:
  • 18 деклараций — признаки и недостоверных данных, и незаконного обогащения
  • 24 декларации — недостоверные данные + необоснованность активов
Напомним, наибольший штраф в Реестре коррупционеров касается взяток от 2 500 до 7 000 долларов США, которые получал аспирант музыкальной академии в Киеве. Ему удалось собрать 16 300 долларов США, за что и получил штраф в 680 тысяч гривен.

👉🏻 Не пропускайте главного — присоединяйтесь к нам в Telegram, Facebook и Instagram.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems