Ошибки на 5 миллиардов: должностные лица врут в каждой третьей декларации — Finance.ua

Ошибки на 5 миллиардов: должностные лица врут в каждой третьей декларации Сегодня 10:02

Ошибки на 5 миллиардов: должностные лица врут в каждой третьей декларации

За шесть месяцев 2025 года должностные лица подали более 706 тыс. деклараций. Речь идет о декларациях за прошлый год. В каждой третьей декларации функционеры ошибались — в общей сложности на 5,8 млрд грн.

Об этом сообщает Опендатабот.

Из общего количества проверенных Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) деклараций нарушений не нашли всего лишь в 0,9% случаев — это 11 проверок. Следует отметить, что проверке подлежат только декларации с высокими рисками, определяемые специальными алгоритмами.

Какие нарушения фиксируют чаще всего

Почти половина деклараций (558 случаев) содержали «мелкие погрешности» — на суммы менее 100 прожиточных минимумов (примерно до 302 тыс. грн). Такие нарушения караются дисциплинарно — выговорами, увольнением, лишением премий.

Каждая третья из проверенных деклараций содержала признаки сознательного внесения недостоверной информации — это уже уголовное правонарушение (ст. 366−2 УКУ). Сумма таких «погрешностей» — более 5,8 млрд грн. В среднем это выходит по 13,6 млн грн на декларацию.

159 деклараций (13%) содержали недостоверные сведения, подпадающие под админответственность (ст. 172−6 КУоАП). Общая сумма ошибок — 129,5 млн грн, или по 814 тыс. грн на декларацию. За это предусмотрен штраф от 17 000 до 42 500 грн.

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Еще 21 проверенная декларация (2%) имела признаки незаконного обогащения (ст. 368−5 УКУ). Речь идет о состоянии в 646,2 млн грн (в среднем, по 30,7 млн грн на декларанта). По результатам прошлого года было открыто 102 уголовных производства по ст. 368.5 УК, однако вручено только 7 подозрений. В этом году уже было открыто 52 производства и вручено 2 подозрения. Только одно дело в этом году дошло до суда.

30 деклараций (3%) содержали необоснованные активы (ст. 290 ГПК Украины). Чиновники нарушали более 129,1 млн грн. Это примерно по 4,3 млн грн на каждую декларацию.

Двойные нарушения

В ряде случаев одновременно выявлено несколько видов нарушений:

18 деклараций — признаки и недостоверных данных, и незаконного обогащения

24 декларации — недостоверные данные + необоснованность активов

Напомним, наибольший штраф в Реестре коррупционеров касается взяток от 2 500 до 7 000 долларов США, которые получал аспирант музыкальной академии в Киеве. Ему удалось собрать 16 300 долларов США, за что и получил штраф в 680 тысяч гривен.

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