Ощадбанк впервые привлек поддержку правительства Германии для украинских предпринимателей — Finance.ua

Ощадбанк впервые привлек поддержку правительства Германии для украинских предпринимателей Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

Вчера, 15 декабря 2022 г., во Львове был подписан Меморандум о сотрудничестве в финансировании предприятий микро-, малого и среднего бизнеса в рамках программы международной технической помощи «Применение и имплементация Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в сфере торговли».

Об этом сообщила пресс-служба Ощадбанк а.

Уникальность грантовой программы состоит в том, что она даст предпринимателям — клиентам Ощадбанка возможность получать гранты от правительства Германии. Главной целью программы является поддержка украинского бизнеса, особенно тех предприятий, которые понесли убытки в результате российской агрессии и были релоцированы в безопасные регионы Украины.

Реализацию инициативы будет осуществлять немецкая правительственная компания Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ( GIZ ) GmbH в партнерстве с German Sparkassenstiftung, Фондом развития предпринимательства и Ощадбанком . Общий бюджет инициативы составит 2,4 миллиона евро, включая 1,3 миллиона евро в качестве первоначальной суммы, доступной для грантов.

Предпринимателям будут предоставляться банковские кредиты в сочетании с грантовыми средствами, которые составят до 30% суммы проекта. Программа также имеет учебную составляющую: консультанты German Sparkassenstiftung будут проводить тренинги по развитию предпринимательских и управленческих навыков клиентов Ощада.

Ощадбанк единственный среди системно важных банков Украины принимает участие в этой программе. Он был выбран благодаря качественной экспертизе кредитных проектов, построенной совместно с Европейским банком реконструкции и развития. Подтверждением качества этой экспертизы высокое качество кредитного портфеля Ощада. Он обслуживает более 10% бизнес-клиентов по всей стране, и эта база постоянно растет даже в условиях войны.

Эта программа является еще одним инструментом поддержки предпринимателей — клиентов Ощадбанка во время полномасштабной войны. Применение грантового компонента делает кредиты нашего банка более доступными для бизнеса, что очень важно в нынешние непростые времена. Благодарим наших немецких партнеров за помощь и уверяем, что мы открыты к сотрудничеству с любыми донорскими организациями, имеющими целью поддержку украинской экономики во время войны", — прокомментировал подписание Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка.

Помимо этой программы Ощадбанк предлагает клиентам ряд предложений, ориентированных на кредитование бизнеса. Речь идет о государственных программах «єРобота» и «Доступные кредиты 5-7-9%», программы помощи в релокации предприятий, программы закупки оборудования для энергонезависимости, партнерские программы и т.д.

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