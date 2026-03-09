Ощадбанк сообщил о временном отключении серверов
Ощадбанк сообщил о временном прекращении работы части электронных сервисов.
«Сегодня, 9 марта, около 10 часов утра сработали протоколы безопасности Ощадбанка из-за подозрения в совершении DDoS-атаки. Поэтому серверы банка были временно отключены», — сказано в сообщении банка.
Когда возобновят работу сервисов
На данный момент идет техническая проверка всех систем банка.
«В течение ближайшего часа все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме. Просим извинения за неудобства. Работаем ради вашей безопасности», — добавили в финучреждении.
