Ощадбанк сообщил о временном отключении серверов Сегодня 12:17

Сейчас идет техническая проверка всех систем банка.

Ощадбанк сообщил о временном прекращении работы части электронных сервисов.

«Сегодня, 9 марта, около 10 часов утра сработали протоколы безопасности Ощадбанка из-за подозрения в совершении DDoS-атаки. Поэтому серверы банка были временно отключены», — сказано в сообщении банка.

Когда возобновят работу сервисов

На данный момент идет техническая проверка всех систем банка.

«В течение ближайшего часа все электронные услуги должны быть восстановлены в полном объеме. Просим извинения за неудобства. Работаем ради вашей безопасности», — добавили в финучреждении.

