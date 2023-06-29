Ощадбанк сохранил льготный тариф на эквайринг — Finance.ua
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Ощадбанк сохранил льготный тариф на эквайринг

Финтех и Карты
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Ощадбанк сохранил льготный тариф на эквайринг
Ощадбанк сохранил льготный тариф на эквайринг
Ощадбанк сохранил льготный тариф на эквайринг для поддержки бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Несмотря на повышение тарифа интерчейндж со стороны платежных систем с 1 июля, Ощадбанк не будет повышать эквайринговую комиссию для розничной торговли за прием карточных платежей», — сказано в сообщении.
В то же время в банке отметили, что в случае непонижения платежными системами уровня интерчейндж в течение 1−2 месяцев банк пересмотрит свое решение.
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«В последний раз банк отказался повышать эту комиссию в декабре 2022 года после того, как ставка интерчейндж была впервые увеличена платежными системами после полномасштабного вторжения. В начале большой войны Ощад вообще на несколько месяцев отменил эту комиссию, чем существенно поддержал бизнес в этот трудный период», — добавили в финучреждении.
Напомним, украинские банки и международные платежные системы все же договорились о повышении с 1 июля до 0,9% предельной ставки интерчейндж за безналичные платежи.
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По материалам:
Finance.ua
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