Ощадбанк прокредитует бизнес для закупки генераторов и энергонакопителей — Finance.ua
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Ощадбанк прокредитует бизнес для закупки генераторов и энергонакопителей

Кредит&Депозит
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Ощадбанк прокредитует бизнес, который будет покупать и устанавливать оборудование для бесперебойной работы его энергосети по ставке 0%.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Ощадбанк запускает кредитный продукт, цель которого — покупка и установка оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу энергосистемы бизнеса, в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%», — говорится в сообщении.
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Предприниматели могут приобрести по ставке от 0% генераторы производства электроэнергии, солнечные панели, электронакопители, аккумуляторы, ветровые генераторы, биотопливо от любых поставщиков, в том числе и партнеров банка.
В условиях энергетического кризиса продукт пригодится широкому кругу предпринимателей, так как предназначен для магазинов у дома, аптек, кафе, торговых помещений, в частности цветоводов, книжных магазинов, магазинов полуфабрикатов, цехов с производственными линиями, офисных помещений и т.д.
В зависимости от объемов проекта, кредит предоставляется на сумму от 100 тыс. до 60 млн грн. Срок кредита — от 6 до 60 месяцев.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
Укрінформ
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