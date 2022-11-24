В сети банкоматов Ощада отменены специальные лимиты на снятие наличных денег для карт других банков — Finance.ua
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В сети банкоматов Ощада отменены специальные лимиты на снятие наличных денег для карт других банков

Финтех и Карты
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В связи с кризисной ситуацией в энергетике, повлекшей повышенный спрос на наличные деньги и временные проблемы с функционированием банкоматных сетей на определенных территориях, Ощадбанк приравнял лимиты снятия наличных с карт других банков к соответствующим лимитам, которые применяются к собственным картам банка.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Что это даст
Этот шаг позволит всем украинцам, без распределения на клиентов Ощада и других банковских учреждений, снимать наличные в банкоматной сети Ощадбанка в объеме 50 тысяч гривен с одной карты в сутки.
«Мы с удовольствием поддержали инициативу Национального банка по введению банкоматного „национального роуминга“ и отменили отдельные лимиты на снятие наличных денег для карт других банков. В то время, когда вся страна переживает сложные времена из-за ударов врага по энергетической сфере, банки должны сконцентрироваться прежде всего на том, чтобы облегчить доступ всех украинцев к банковским услугам. Единый лимит снятия наличных — это наш шаг в этом направлении», — прокомментировал нововведение Сергей Наумов, председатель правления Сбербанка.
Напомним, с 23 ноября ПриватБанк установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 000 грн.

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По материалам:
Finance.ua
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