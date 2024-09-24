Ощадбанк продлил срок действия платежных карт — Finance.ua

Ощадбанк продлил срок действия платежных карт Сегодня 09:47 — Финтех и Карты

Ощадбанк продлил срок действия платежных карт

Ощадбанк принял решение о продлении срока действия платежных карт, который подходит к концу 30 сентября 2024 года.

Об этом сообщается на сайте финучреждения.

до 31 декабря 2024 года «, — сказано в сообщении. «В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт , в том числе для внутренне перемещенных лиц,«, — сказано в сообщении.

Продление происходит автоматически для карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года.

В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и ​​т.д.

«Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время», — добавили в банке.

Ваши финансы в кармане. Банковские карты на любые нужды:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.