Ощадбанк продлил срок действия платежных карт — Finance.ua

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Ощадбанк продлил срок действия платежных карт

Финтех и Карты
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Ощадбанк продлил срок действия платежных карт
Ощадбанк продлил срок действия платежных карт
Ощадбанк принял решение о продлении срока действия платежных карт, который подходит к концу 30 сентября 2024 года.
Об этом сообщается на сайте финучреждения.
«В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2024 года «, — сказано в сообщении.

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Продление происходит автоматически для карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года.
В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и ​​т.д.
«Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время», — добавили в банке.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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