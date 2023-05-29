Ощадбанк продлил действие платежных карт — Finance.ua

Ощадбанк продлил действие платежных карт Сегодня 12:45 — Финтех и Карты

Ощадбанк продлил действие платежных карт

Ощадбанк автоматически продлил до 31 августа 2023 года срок действия платежных карт.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карт , в том числе для ВПЛ», — говорится в сообщении.

Продление происходит автоматически для карт, срок которых истекает с февраля 2022 года.

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«Обращаться в отделения банка для перевыпуска карты или обмена ее на новую не нужно», — отмечают в банке.

Карты в случае истечения срока действия продолжат полноценно работать: можно рассчитываться ими в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т. д.

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