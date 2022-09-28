Ощадбанк повторно выставил на продажу через СЕТАМ консервный завод в Закарпатской области — Finance.ua
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Ощадбанк повторно выставил на продажу через СЕТАМ консервный завод в Закарпатской области

Фондовый рынок
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Государственный Ощадбанк повторно выставил на электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) право на заключение договора финансового лизинга на консервный завод в Закарпатской области.
Об этом говорится в сообщении OpenMarket.
Общая площадь всех построек составляет 14 773,9 кв.м, общая площадь земельного участка — 1,6342 га с целевым назначением: для ведения личного крестьянского хозяйства.
Завод специализировался на переработке и консервировании овощей и фруктов, производстве плодоовощных консервов.
Стартовая цена лота: 1 281 516 гривен (состоит из суммы минимального размера первого платежа по Договору финансового лизинга и минимального размера авансового платежа (взноса) по Договору аренды).
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Общая цена реализации объектов нежилой недвижимости (выкупная стоимость) по Договору финансового лизинга — 12 147 498 гривен.
Дата проведения аукциона: 19 октября 2022 года.
Как сообщали Українські Новини, в конце мая государственное предприятие «СЕТАМ» Министерства юстиции возобновило проведение электронных аукционов в системе OpenMarket по реализации арестованного и конфискованного имущества.
Ранее государственный Ощадбанк выставил на продажу через систему электронных торгов OpenMarket (ГП «СЕТАМ») здания и сооружения консервного завода и этиковочный цех в Закарпатской области.
По материалам:
УНІАН
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