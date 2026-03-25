Ощадбанк остановил ввоз валюты после задержания инкассаторов в Венгрии — глава правления банка Сегодня 11:32 — Валюта

Из-за остановки поставки валюты необходимый спрос покрывает Национальный банк Украины из собственных резервов

Ощадбанк временно приостановил ввоз наличной валюты в Украину после задержания своих инкассаторов в Венгрии. В настоящее время банк прорабатывает альтернативные маршруты доставки денежных средств.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Юрий Кацион во время брифинга, передает Суспільне.

Поиск новых маршрутов

По его словам, Ощадбанк — единственный из коммерческих банков в Украине, у которого есть лицензия на ввоз валюты с территории ЕС. В настоящее время из-за остановки поставки валюты необходимый спрос покрывает Национальный банк Украины из собственных резервов.

«С момента инцидента и по сей день мы не осуществляли ввоз наличных средств. Мы прорабатываем новые безопасные маршруты транспортировки и доставки (средств. — Ред.) с учетом рисков, которые мы испытали и увидели, используя территорию Венгрии. Поэтому сейчас прорабатываем более безопасные маршруты», — рассказал Кацион.

Как изменилась логистика перевозок

По словам Кациона, до полномасштабного вторжения подобная перевозка денег происходила воздушным путем через аэропорт Борисполь. Однако с 2022 года раз в неделю подобные рейсы проходят с помощью инкассаторских авто.

В настоящее время, по данным Кациона, Ощадбанк обеспечил поставку валюты для 39 банков общей суммой наличных в 1 миллиард долларов и 800 миллионов евро.

Всего за 2025 год через кассы банков Ощадбанка населению было продано около 1,45 миллиарда долларов и 387 миллионов евро и куплено у людей 522 миллиона долларов и 82 миллиона евро.

Что известно о задержании сотрудников Ощадбанка в Венгрии

В ночь на 6 марта венгерские правоохранители задержали семерых работников Ощадбанка, которые перевозили валютные ценности инкассаторским рейсом из Австрии.

Перевозка осуществлялась в рамках международного соглашения с австрийским Райффайзен Банком с соблюдением таможенных процедур. В транспорте находились 40 млн. долларов, 35 млн евро и 9 кг золота.

Позже в венгерской Национальной налоговой и таможенной администрации подтвердили задержание семи украинцев по подозрению в «отмывании денег».

В МИД Украины назвали задержание венгерскими правоохранителями семи инкассаторов Ощадбанка «произволом» и рекомендовали украинцам воздержаться от поездок в Венгрию «в связи с невозможностью гарантировать их безопасность».

Вечером 6 марта семеро задержанных инкассаторов вернулись в Украину. Венгрия, несмотря на заявления об «отмывании средств», не задержала украинцев, перевозивших средства. Ценности остаются на территории Венгрии.

10 марта правительство Венгрии приняло специальное постановление, согласно которому изъятые средства, перевозимые украинскими инкассаторами, Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии будет держать до завершения расследования.

