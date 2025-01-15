Оригинальный дизайн и цена $20 800: в Европе появится недорогой городской электрокар (фото) — Finance.ua

Оригинальный дизайн и цена $20 800: в Европе появится недорогой городской электрокар (фото) 15.01.2025, 00:09 — Технологии&Авто

Оригинальный дизайн и цена $20 800: в Европе появится недорогой городской электрокар (фото)

Китайский производитель электромобилей Nio запустил суббренд Firefly, под которым будут выпускаться доступные автомобили. Его первенцем стал городской хэтчбек за $20 800, созданный специально для Европы.

Его начнут продавать с апреля, но на сайте CarNewsChina раскрыли подробности модели.

Новый Nio Firefly EV (именно такое рабочее название модели) — компактный хэтчбек В-класса с рубленым дизайном, очень напоминающий Honda e. А оригинальные круглые фары и фонари похожи на камеры современных мобильных телефонов.

Размеры Nio Firefly EV:

длина — 4003 мм;

ширина — 1781 мм;

высота — 1557 мм;

колесная база — 2615 мм;

масса — 1492 кг.

Салон Nio Firefly EV не показали, но сообщили, что объем багажника со сложенными задними креслами составляет 1250 л. Также есть 92-литровый передний отсек.

Электромотор на задней оси развивает 143 л. с. С заряженной на 75% батареей электромобиль Nio Firefly EV способен проехать 225 км, то есть полный запас хода составляет примерно 300 км. Хэтчбек маневренный — диаметр его разворота составляет 9,4 м.

Фокус По материалам:

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