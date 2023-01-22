Оригинальный дизайн и цена $20 500: представлен новый компактный кроссовер Hyundai — Finance.ua

Оригинальный дизайн и цена $20 500: представлен новый компактный кроссовер Hyundai
В Южной Корее официально представили Hyundai Kona второго поколения. Компактный кроссовер поступает в продажу на родине по цене от 25,4 млн вон ($20 500).
На официальном сайте Hyundai раскрыли подробности модели.
Со старта новый Hyundai Kona 2023 будет предложен в трех версиях. Начальный — 2,0-литровый бензиновый двигатель на 149 л. с., работающий в паре с вариатором. Остался в линейке и 1,6-литровый турбодвигатель на 198 л. с. Он комплектуется 8-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями.
Альтернатива — 141-сильный гибрид Hyundai Kona с 1,6-литровой атмосферной четверкой и электродвигателем. А вот 180-сильный гибридный плаг-ин и электромобиль Hyundai Kona мощностью 204 л. с. появятся позже.
Также стало известно, что базовая комплектация Hyundai Kona 2023 включает в себя адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения столкновений, удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, контроль «слепых» зон и усталости водителя. Список опций пополнили проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора, электропривод дверей багажника с сенсором и автопилот с дистанционным управлением.
Кроссовер Hyundai Kona не только изменился снаружи и приобрел футуристический дизайн в духе минивэна Staria, но и существенно подрос в размерах. Его длина увеличилась до 4355 мм, ширина — до 1825 мм, а колесная база — до 2660 мм. В салоне установили два 12,3-дюймовых дисплея и улучшили шумоизоляцию.
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