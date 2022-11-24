Орбан под давлением ЕС согласился помочь Украине: дадут $195 млн, деньги нужно вернуть за 35 лет — Finance.ua
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Орбан под давлением ЕС согласился помочь Украине: дадут $195 млн, деньги нужно вернуть за 35 лет

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан под давлением ЕС согласился поучаствовать в финансовой помощи Украине. Его правительство выделит $195 млн в виде льготного кредита на 35 лет. В целом государства-члены ЕС окажут помощь в 18 млрд евро.
Как пишет издание Reuters, правительство Орбана заявило, что оно готово выплатить свою долю поддержки Украине, но хотело бы выплачивать ее на двусторонней основе, а не общие заимствования ЕС. Такое решение Венгрия вынуждена была принять согласно своим обязательствам как страна-член ЕС.
«Правительство по-прежнему привержено участию в финансовой поддержке охваченной войной Украины», — говорится в решении. В указе, подписанном Орбаном, также говорится, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто должен начать переговоры с Украиной, чтобы выработать соглашение, необходимое для финансовой помощи.
Чтобы обеспечить средства по кредитам, которые Украина должна погасить в течение 35 лет, Еврокомиссия будет ссужать на рынках капитала.
Ранее Орбан, известный лояльным отношением к стране-агрессору россии, заявил, что на саммите лидеров государств Европейского Союза будет призывать их пересмотреть санкционную политику в отношении рф.
Ранее Орбан уже потребовал от ЕС снять санкции с россии. Одиозный политик заявил, что такой шаг якобы сразу снизил бы цены в Евросоюзе вдвое.
На фоне прокремлевских заявлений Орбана Венгрия становится изгнанником в ЕС. Европейская комиссия уже официально рекомендовала блоку приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 млрд евро.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
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