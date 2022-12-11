Опыт в резюме: что и как писать — Finance.ua

Опыт в резюме: что и как писать Сегодня 09:12 — Личные финансы

Опыт в резюме: что и как писать

Резюме — это возможность быстро показать, почему выгодно будет нанять именно вас и насколько вы подходите вакансии. Как не упустить эту возможность, а также что и как писать — рассказали эксперты портала work.ua.

Нам часто трудно рассказывать о достижениях, результатах и опыте работы. Однако как раз на это работодатели обращают внимание больше всего. Согласно Orange County Resume Survey , уже в 2010 году самыми важными для рекрутеров стали:

опыт кандидата (45% опрошенных);

квалификация и навыки (35%);

легкость чтения резюме (25%).

Вот несколько советов, как привлечь работодателя, показать свой опыт с лучшей стороны и увеличить шансы на собеседование.

Заботимся о читателе

Прежде всего стоит подумать: удобно ли человеку получать информацию. Если да, то он охотнее уделит нам внимание и, возможно, поможет в решении вопроса или запроса. Даже если нет, то в любом случае следует быть вежливыми людьми.

Так на что следует обратить внимание?

Дизайн резюме должен быть приятным и уместным. Без переизбытка ярких цветов, градиентов и графических элементов. Никакого сплошного текста: его никто не будет читать. Помним о заголовках. Из первого предложения абзаца должно быть понятно, о чем пойдет речь. Если человеку этот фрагмент не интересен, он просто перейдет к следующему. Ошибки и опечатки. Почему человек должен вчитываться в то, что нам самим было «лень» вычитать? Текст резюме с большим количеством ошибок — неряшливый, словно худи с пятнами от кофе на собеседовании. Не прибавляет плюсов в глазах рекрутера.

От нового к самому старому: логика описания

Свежий опыт пишем первым. Так рекрутеру проще понять, с каким специалистом он имеет дело сейчас. Лучше сохранять время и энергию человека по другую сторону экрана.

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Также соискатели часто спрашивают: что писать в начале — компанию, отрасль, должность или срок работы? Всё зависит от того, на чем мы хотим расставить акценты. Сначала пишем:

Компанию — если занимали одинаковые/подобные должности в разных местах или не желаем подчеркивать, кем работали. Кстати, «имя» организации может влиять и на нашу репутацию тоже.

— если занимали одинаковые/подобные должности в разных местах или не желаем подчеркивать, кем работали. Кстати, «имя» организации может влиять и на нашу репутацию тоже. Должность — если работали в малоизвестных компаниях или просто хотим подчеркнуть, что у нас есть нужный опыт. А потом уже прибавляем компанию, сферу и срок работы.



Если стаж большой, можно не указывать давние места работы или полный перечень должностных обязанностей. В конечном итоге, резюме должно занимать 1-2 страницы и содержать еще информацию об образовании, навыках, контакты и краткий рассказ о себе.

Если опыта работы мало

Иногда так может показаться, когда вы в начале карьерного пути или решили сменить профессию. Но выход есть. Единственное незыблемое правило — не врать и не преувеличивать собственные умения: правда все равно выяснится, а вот репутация уже будет испорчена.

Если опыт не совсем соответствует вакансии, нужно искать менее очевидную связь.

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