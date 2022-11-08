Оптовые цены на яйца упали на 10%, — Минагрополитики Сегодня 06:01 — Аграрный рынок

Оптовые цены на яйца упали на 10%, — Минагрополитики

Оптовые цены на яйца уже стали снижаться. В Минагрополитики видят падение на 10%.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона

По его словам, «дисбаланс» с ценой на яйца был вызван несколькими факторами: повышение спроса, сокращение поголовья кур и производство яиц.

«Сейчас оптовые цены снизились на 10%», — сказал Высоцкий.

Цены на яйца в последнее время выросли в несколько раз и достигли уровня 70-80 гривен за десяток по сравнению с ценой около 20 гривен весной.

Напомним, подорожание яиц в последние месяцы привело к тому, что цены выросли до максимального для Украины уровня. Но значительного удешевления можно ожидать только весной.

Справка Finance.ua:

ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и ассоциация «Союз птицеводов Украины» заключили меморандум на предмет куриных яиц. Он будет действовать до 31 декабря;

документ направлен на то, чтобы стабилизировать цены на куриные яйца и не допустить превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня, по которому яйца поставляются в торговые сети.



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