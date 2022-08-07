Оптимизм богатых инвесторов упал до минимума с начала пандемии — опрос UBS Сегодня 19:17 — Фондовый рынок

Оптимизм богатых инвесторов упал до минимума с начала пандемии — опрос UBS

Настроение богатых инвесторов резко упало на фоне геополитической напряженности и роста инфляции, показывают результаты опроса участников фондового рынка, проведенного UBS Global Wealth Management.

Около трех четвертей (73%) опрошенных отметили, что боятся принять неправильное инвестиционное решение в текущих условиях — это максимальный показатель с начала пандемии. Еще 69% участников опроса сказали, что не знают, во что инвестировать свои средства.

По словам президента UBS Global Wealth Management Икбала Хана, инвесторы во всем мире беспокоятся из-за сочетания высокой инфляции, войны россии против Украины и вероятности рецессии.

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57% респондентов главным опасением назвали инфляцию. Чуть менее половины (43%) инвесторов отметили, что из-за скачка инфляции им приходится воздерживаться от крупных сделок.

Только 30% опрошенных инвесторов выразили готовность увеличить инвестиции в фондовый рынок, если он просядет на 10%. Более половины (56%) не готовы изменять уровень инвестиций, а 14% в этом случае вообще сократят вложения.

В опросе UBS Global Wealth Management приняли участие более 2,8 тыс. инвесторов и 1,1 тыс. владельцев бизнесов на 14 рынках с состоянием не менее $1 млн.

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