Настроения инвесторов наиболее пессимистичны после кризиса 2008 года – Bank of America — Finance.ua

Настроения инвесторов наиболее пессимистичны после кризиса 2008 года – Bank of America Сегодня 21:03

Ожидания глобального роста и корпоративных прибылей упали до рекордно низкого уровня, а уровень наличных денег, наоборот, рекордно вырос более чем за два десятилетия.

Об этом свидетельствует ежемесячный опрос менеджеров фондов Bank of America, передает Reuters

Опрос проводился с 8 по 15 июля среди почти 300 инвесторов, контролирующих активы в управлении на общую сумму 800 млрд долл.

Результаты продемонстрировали «ужасный уровень пессимизма инвесторов», превосходящий глубину пандемии COVID-19 и мировой финансовый кризис 2008 года.

Отмечается, что инвесторы повысили уровень наличных до более чем 6%, что является самым высоким показателем с октября 2001 года. В то же время распределение акций упало до уровня, который последний раз наблюдался после краха Lehman Brothers в 2008 году.

Опасения по поводу рецессии выросли до уровня, который последний раз наблюдался в мае 2020 года, а настроения инвесторов остаются на максимальном «медвежьем уровне».

И хотя три четверти опрошенных менеджеров фондов ожидают снижения инфляции в следующие 12 месяцев, фон остается «стагфляционным» с высокой инфляцией и замедлением поддерживающего настроения роста.

Перспектива сохранения высокой инфляции является наивысшим риском для мировых рынков, за ним следует глобальная рецессия. Война России против Украины опустилась на 5 строчку среди рисков.

Половина опрошенных инвесторов хотят, чтобы компании укрепили свои балансы, в то время как менее трети хотели бы видеть больше капитальных затрат.

Економічна Правда По материалам:

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