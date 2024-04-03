Определили ТОП-3 инновационных финпродуктов Украины — FinAwards — Finance.ua
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Определили ТОП-3 инновационных финпродуктов Украины — FinAwards

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Определили ТОП-3 инновационных финпродуктов Украины — FinAwards
Определили ТОП-3 инновационных финпродуктов Украины — FinAwards
29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
О премии. FinAwards — премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет премии было вручено более 630 наград.
В этом году у мероприятия была и благотворительная составляющая. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Ведущие технологии и инновации

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Ведущие технологии и инновации». В ней награждали финансовые продукты и банки, которые отличаются использованием актуальных технологий и внедрением инноваций в области финансов.
«Пальму первенства» и лидерство в номинации получил украинский необанк monobank | Universal Bank — пользователи и экспертное жюри высоко оценили уникальный сервис накопления «Банка», которому нет аналогов на украинском рынке, и проект «БлагоЕлка» — клиенты потряхивали смартфоном, а «выпадавшие» из елки деньги банк передал на дроны для 28 ОМБр и 53 ОМБр.
Директор Департамента информационной безопасности Universal Bank Тарас Лобода (слева) и руководитель MediaBiz Treeum Надежда Квитка
Директор Департамента информационной безопасности Universal Bank Тарас Лобода (слева) и руководитель MediaBiz Treeum Надежда Квитка
Вторую строчку занял сервис «Реноме Смарт» и его проекты:
  • киоск для печати и выдачи платежных карт для банка Atlantico (Ангола);
  • сценарий пополнения электронного кошелька и выдачи средств для Paysera. Мгновенный депозит в четырех валютах;
  • решение для размена купюр для Национального банка Анголы.
Третье место занял Райффайзен Банк с проектами:
  • диджитал-онбординг для ФЛП и эквайринг в смартфоне;
  • диджитализация процессов обслуживания кредитных операций;
  • введение новых диджитал-инструментов по международным платежам;
  • доставка платежных карт Клиентам через отделение Nova Post;
  • FX Light (легкий форекс).
Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров — НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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