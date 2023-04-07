Определили лучшие мобильные приложения банков — FinAwards-2023
В Киеве состоялась шестая церемония награждения лучших финансовых продуктов и клиентских сервисов — FinAwards. Основатели премии — сайты Finance.ua и Минфин.
Для определения лучших в номинации «Лучший мобильный банк» представители команды модерации Минфина стали клиентами 17 банков. Они загрузили и протестировали каждое мобильное приложение банка по 30 критериям. К этому добавили мнение экспертного жюри и голоса с сайта конкурса.
Победители этого года:
- третье место — Сэнс Банк;
- второе место — ПриватБанк;
- первое место — monobank.
По словам заместителя председателя правления Универсал Банка Юлии Акуленко, среди других мобильных банков monobank отличает их любовь к клиентам, а также скорость, с которой банк растет. За 2022 год monobank увеличил клиентскую базу с 5 млн до 6,7 млн человек.
«Это говорит о том, что мы все правильно делаем», — подчеркнула Акуленко.
Напомним, соучредитель monobank Олег Гороховский также получил звание банкира года по версии FinAwards.
«Это очень приятно и я очень благодарен. Но, честно говоря, я здесь ни при чем — это все Кот. Вернее, Котики из monobank — мои коллеги и наши клиенты. Это их награда — я просто их представитель», — прокомментировал свою победу банкир.
О премии FinAwards
Порталы Finance.ua и Минфин ежегодно проводят церемонию награждения с 2018 года. Цель премии — отметить лучшие финансовые решения и компании с высоким качеством обслуживания потребителей финансовых услуг. Участники конкурса могут получить независимую экспертную оценку своей работы.
В военных условиях церемония награждения уже проходит второй год подряд. В этом году организаторы изменили цвет награды с привычного золота на стальной, что символизирует мощь и устойчивость банковского и финансового секторов.
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