Определили лучшего руководителя маркетинга банков — FinAwards — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Определили лучшего руководителя маркетинга банков — FinAwards

44
Определили лучшего руководителя маркетинга банков — FinAwards
Определили лучшего руководителя маркетинга банков — FinAwards
29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».
О премии. FinAwards — премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет премии было вручено более 630 наград.
В этом году у мероприятия была и благотворительная составляющая. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банке.

Лучший руководитель маркетинга

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший руководитель маркетинга». Это звание присуждается специалисту, который отличается эффективностью и креативностью во внедрении маркетинговых стратегий, направленных на привлечение клиентов и повышение признания.
По результатам голосования пользователей и оценок экспертного жюри первое место в номинации занял Анатолий Рогальский, Chief marketing officer в monobank.
Chief marketing officer monobank Анатолий Рогальский
Chief marketing officer monobank Анатолий Рогальский
Серебряным призером стала Директор по маркетингу ПУМБ Ксения Сикорская, а «бронзу» получил Глава маркетинга Банка «Власний Рахунок» Антон Жорин.
О победителе:
  • Анатолий Рогальский — один из акционеров monobank.
  • Он брат соучредителя monobank Михаила Рогальского.
  • По его словам, в свое время «пришел в проект, который стал monobank, на зарплату, меньше той, которая у него была до того в ПриватБанке».
Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров — НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.