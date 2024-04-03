Определили лучшего руководителя маркетинга банков — FinAwards Сегодня 14:36

Определили лучшего руководителя маркетинга банков — FinAwards

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, которая определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет премии было вручено более 630 наград.

В этом году у мероприятия была и благотворительная составляющая. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банке.

Лучший руководитель маркетинга

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший руководитель маркетинга». Это звание присуждается специалисту, который отличается эффективностью и креативностью во внедрении маркетинговых стратегий, направленных на привлечение клиентов и повышение признания.

Анатолий Рогальский, Chief marketing officer в monobank. По результатам голосования пользователей и оценок экспертного жюри первое место в номинации занял

Chief marketing officer monobank Анатолий Рогальский

Ксения Сикорская, а «бронзу» получил Глава маркетинга Банка «Власний Рахунок» Антон Жорин. Серебряным призером стала Директор по маркетингу ПУМБ а «бронзу» получил Глава маркетинга Банка «Власний Рахунок»

О победителе:

Анатолий Рогальский — один из акционеров monobank.

Он брат соучредителя monobank Михаила Рогальского.

По его словам, в свое время «пришел в проект, который стал monobank, на зарплату, меньше той, которая у него была до того в ПриватБанке».

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров — НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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