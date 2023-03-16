Определены самые популярные электромобили в мире: рейтинг ТОП-20 — Finance.ua
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Определены самые популярные электромобили в мире: рейтинг ТОП-20

Технологии&Авто
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Определены самые популярные электромобили в мире: рейтинг ТОП-20
Определены самые популярные электромобили в мире: рейтинг ТОП-20
Tesla Model Y снова № 1 на рынке электромобилей. В январе регистрация выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до более чем 662 000 единиц. Рынок Китая являлся главным драйвером роста.
В прошлом месяце количество производимых электромобилей (BEV) выросло всего на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым низким темпом роста с июня 2020 года (через COVID-19), тогда как PHEV выросло на 21%, в основном благодаря росту дружественного к PHEV китайского рынка.
Происходящее на китайском рынке всегда имеет отражение во всем мире — на этот рынок пришлось 52% всех мировых продаж электромобилей в январе.
Следует отметить, что большинство плагин-гибридов в Китае отличаются от тех, которые есть в остальном мире. На самом деле, большинство — это транспортные средства увеличенного запаса хода с большими аккумуляторами емкостью от 30 до 40 кВт/ч. Они даже обычно включают функцию быстрой зарядки.

Какие модели электрокаров выбирают

Электромобиль Tesla Model Y начал гонку прямо с первого места, показав самый лучший результат за первый месяц квартала. Поэтому эксперты говорят, что уже можно ожидать рекордных показателей до конца квартала в марте.
Определены самые популярные электромобили в мире: рейтинг ТОП-20
Второе место занимает электромобиль BYD Song, начинающий год там же, где закончил предыдущий. Но внутренняя конкуренция обостряется как с появлением Frigate 07 PHEV, так и будущей презентацией Sea Lion BEV.
На третьем месте — Tesla Model 3, которая также продемонстрировала отличные показатели в течение месяца, начав год на две позиции выше своей пятой позиции в январе 2022 года. Будет интересно увидеть, какой откат будет иметь будущее обновление для спроса на Tesla Model 3. Не забывайте, что в 2022 году седан имел тенденцию к понижению интереса со стороны покупателей.

Производители: BYD начинает год впереди

В январе BYD занял титул производителя месяца благодаря 143 000 регистрациям, завершив период комфортным преимуществом более чем в 40 000 единиц над Tesla, занявшей второе место.
Определены самые популярные электромобили в мире: рейтинг ТОП-20
Но наиболее впечатляющим аспектом роста этих двух брендов в январе было то, что оба увеличили свои показатели по сравнению с январем 2022 примерно на 50 000 единиц каждый. В отличие от них, Nissan (занимавший третью строчку в 2022) увеличил свои продажи лишь на 5500 единиц.
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По материалам:
Autogeek
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