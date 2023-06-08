Определен самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер (Fin Blogger Award) — Finance.ua
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Определен самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер (Fin Blogger Award)

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Недавно в столичном Unit. City состоялась первая церемония награждения лучших финансовых блогов Украины — Fin Blogger Award. Организаторы премии — Биржевой университет и портал Минфин — пригласили на событие топовых блоггеров из ниши финансов, чтобы отметить настоящих профессионалов своего дела.
Победителей премии в номинациях (за исключением внеконкурсных) выбирали путем голосования экспертного жюри и зрителей на сайте премии.
Одной из номинаций на церемонии была «Влиятельнейший инвестиционный инфлюэнсер». В ней соревновались шесть популярных украинских лидеров мнений в сфере финансов:
  • Михаил Пацан — эксперт по финансовым рынкам и криптовалютам, основатель блокчейн-платформы «Amsets»;
  • Павел Бойко — основатель Gonzo invest, управляющий активами, самый доходный инвестор Украины;
  • Василий Матий — управляющий активами 1st Family Office, Head of Invesment необрокера Bakksy;
  • Дмитрий Карпиловский — идеолог и основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине;
  • Диас Исмаилов — автор книги, миллионер, стартапер;
  • Виктория Тигипко — основатель и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures.
По результатам голосования «золото» в этой номинации получил основатель Gonzo invest Павел Бойко.
Определен самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер (Fin Blogger Award)
«Я никогда не думал становиться блоггером, но два года тому назад я провел свой первый мастер-класс. Я думал, что придет 20 человек, но купили 200 билетов. Не планировал быть блоггером, но какой кайф делиться знаниями и менять общество к лучшему», — отметил победитель номинации на сцене.

Справка Finance.ua:

  • Павел Бойко инвестирует с 2008 года. С 2017 по 2021 год ему удалось заработать на украинском фондовом рынке 1165% при росте рынка на 118%;
  • Gonzo invest — компания-инвестиционный консультант, которая помогает купить недооцененные компании до того, как все поймут их истинную стоимость и перспективы. Формирует сбалансированный портфель из украинских и международных бизнесов, сырья и инструментов, позволяющих заработать как на росте, так и падении рынка;
  • Павел Бойко считает, что Украина — очень недооцененный рынок с высоким потенциалом прибыли. Поэтому одна из основных задач его компании — привлечение инвестиций в украинскую экономику и развитие финансовой грамотности страны.
По материалам:
Finance.ua
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