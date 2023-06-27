Определен перечень из более чем 1,4 тыс. названий сел, поселков и городов, где рекомендовано изменить названия — Finance.ua

Определен перечень из более чем 1,4 тыс. названий сел, поселков и городов, где рекомендовано изменить названия
Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендует изменить более 1,4 тыс. названий сел, поселков и городов Украины.
Об этом говорится в решении Нацкомиссии, обнародованном на официальном сайте.
Решение содержит 24 приложения, где даны рекомендации отдельно по каждой области.
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«Во исполнение закона „Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии“ Национальная комиссия по стандартам государственного языка создала рабочую группу, в состав которой вошли специалисты-филологи и историки высшего образования из всех регионов Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на основании предложений членов рабочей группы Нацкомиссия определила перечень названий сел, поселков и городов, которые нуждаются в изменениях из-за несоответствия орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам украинского языка или содержат в названии идеологемы, связанные с российской имперской политикой в Украине.
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