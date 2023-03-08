Определен лучший женский автомобиль 2023 года — Finance.ua

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Определен лучший женский автомобиль 2023 года

Технологии&Авто
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Определен лучший женский автомобиль 2023 года
Определен лучший женский автомобиль 2023 года
Объявлен победитель конкурса Women’s World Car of the Year 2023 («Женский всемирный автомобиль 2023 года») — им стал новый Kia Niro второго поколения. Об этом сообщается на сайте премии.
Кроссовер Kia Niro 2023 смог победить благодаря сочетанию стильного дизайна, современных технологий и относительно невысокой цены. Кроме того, жюри конкурса отметило, что модель предложена в трех разных «зеленых» версиях — как электромобиль, а также стандартный и подзаряжаемый гибриды.
Определен лучший женский автомобиль 2023 года
Новый Kia Niro также признали лучшим городским авто для женщин. Ранее уже были объявлены победители в других номинациях:
  • Лучший семейный кроссовер — Jeep Avenger.
  • Лучший большой автомобиль — Citroen C5 X.
  • Лучший большой кроссовер — Nissan X-Trail.
  • Лучший спорткар — Audi RS3.
  • Лучший внедорожник/пикап — Ford Ranger.
Конкурс Women’s World Car of the Year проводят с 2010 года. Лучшие женские авто года выбирает жюри из 63 автожурналисток, представляющих 43 страны мира. Критериями для оценки являются комфорт, дизайн, безопасность, управляемость, технологии, экономичность, экологичность и стоимость.
Традиционно победителя объявляют 8 марта. В 2022 году премию получил Peugeot 308.
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По материалам:
Фокус
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