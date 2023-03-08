Определен лучший женский автомобиль 2023 года — Finance.ua

Определен лучший женский автомобиль 2023 года Сегодня 17:31 — Технологии&Авто

Определен лучший женский автомобиль 2023 года

Объявлен победитель конкурса Women’s World Car of the Year 2023 («Женский всемирный автомобиль 2023 года») — им стал новый Kia Niro второго поколения. Об этом сообщается на сайте премии.

Кроссовер Kia Niro 2023 смог победить благодаря сочетанию стильного дизайна, современных технологий и относительно невысокой цены. Кроме того, жюри конкурса отметило, что модель предложена в трех разных «зеленых» версиях — как электромобиль, а также стандартный и подзаряжаемый гибриды.

Новый Kia Niro также признали лучшим городским авто для женщин. Ранее уже были объявлены победители в других номинациях:

Лучший семейный кроссовер — Jeep Avenger.

Лучший большой автомобиль — Citroen C5 X.

Лучший большой кроссовер — Nissan X-Trail.

Лучший спорткар — Audi RS3.

Лучший внедорожник/пикап — Ford Ranger.

Конкурс Women’s World Car of the Year проводят с 2010 года. Лучшие женские авто года выбирает жюри из 63 автожурналисток, представляющих 43 страны мира. Критериями для оценки являются комфорт, дизайн, безопасность, управляемость, технологии, экономичность, экологичность и стоимость.

Традиционно победителя объявляют 8 марта. В 2022 году премию получил Peugeot 308.

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное в путешествиях — ваша безопасность. Поэтому не забывайте своевременно оформить обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.