Oppo выпустила своего робота-собаку — QRIC — Finance.ua

Oppo выпустила своего робота-собаку — QRIC Сегодня 02:11 — Технологии&Авто

Oppo выпустила своего робота-собаку — QRIC

Компания Oppo выпустила робота-собаку, похожу на решения от Boston Dynamics в 2016 году и Xiaomi в 2021-м.

Oppo опубликовала видео-тизер, демонстрирующий робопса под названием QRIC. Это аббревиатура от Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller, что переводится как «четвероногий робот с интеллектуальным контроллером».

Видеоролик рассказывает историю мальчика, который вместе с QRIC играет и строит игрушечную космическую ракету.

Он умеет ходить, прыгать, кувыркаться, переносить предметы и управлять смартфоном, распознавать людей с помощью фронтальных датчиков или выступать в качестве веб-камеры для видеозвонков.

Полноценная презентация QRIC состоится 14 декабря на Oppo Inno Day 2022.

К слову, Boston Dynamics, ANYbotics, Agility Robotics, Clearpath Robotics, Unitree Robotics, Open Robotics опубликовали открытое письмо в котором пообещали не использовать своих роботов в военных целях. Это ограничение будет касаться как самих роботизированных устройств, так и программного обеспечения для них.

Ранее китайский производитель электромобилей Xpeng разработал робоединорога для детей. Вообще, робота с искусственным интеллектом можно будет использовать использовать для навигации, распознавания объектов и «общения». Робот получил систему навигации по различным типам местности, а также поддержку распознавания объектов и возможность обеспечить «эмоциональное взаимодействие» с пользователями.

Технофан По материалам:

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