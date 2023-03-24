OPPO, vivo и Xiaomi упростили «переезд» между смартфонами — Finance.ua

OPPO, vivo и Xiaomi упростили «переезд» между смартфонами 24.03.2023, 00:11

Китайские OPPO, vivo и Xiaomi решили упростить жизнь людям, которые не привязаны к конкретному бренду, а покупают смартфоны разных производителей. Теперь при переходе между устройствами этих компаний пользователям будет гораздо проще переносить свои данные.

Раньше владельцы гаджетов этих трех брендов могли переносить только фотографии и контакты. В рамках новой инициативы можно будет восстановить на новом устройстве и установленные посторонние приложения вместе со всеми их данными. Следовательно, не нужно будет вручную искать и загружать все нужные программы при переходе с одного гаджета на другой.

Стоит отметить, что в 2019 году эти три компании создали «файловый альянс», предложив пользователям возможность обмена файлами между устройствами этих брендов на скорости до 20 Мбит/с. С этого времени к этой инициативе присоединились и другие крупные производители.

Пока не ясно, будет ли новая функция по переносу данных доступна только в Китае или появится и в других регионах.

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itechua По материалам:

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