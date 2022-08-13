Oppo представила первые флагманские смарт-часы на Snapdragon W5 Gen 1 — Finance.ua

Oppo представила первые флагманские смарт-часы на Snapdragon W5 Gen 1 Сегодня 05:13 — Технологии&Авто

Oppo представила первые флагманские смарт-часы на Snapdragon W5 Gen 1, www.gsmarena.com

Компания Oppo представила новые смарт-часы — Oppo Watch 3 и Oppo Watch 3 Pro. Они стали первыми смарт-часами с платформой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, которая была презентована в июле.

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Oppo Watch 3 имеет 1.75-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 372×430 пикселей, покрытый 3D-стеклом. За автономность ответственен аккумулятор объемом 400 мАч, полностью заряжаемый за 60 минут. В паре с процессором работает 1 ГБ оперативной памяти, объем внутренней памяти составляет 32 ГБ.

Модель имеет поддержку Bluetooth 5.0, eSIM, NFC, защиту от влаги 5 ATM и сопроцессор Oppo Apollo 4 Plus, используемый вместо Snapdragon W5 Gen 1, когда не требуется высокой производительности. Заявленная автономность на уровне 4 дней полноценного использования (или 3 дней с использованием LTE в поддерживаемой версии), а в режиме легкого использования — до 10 дней. Модель доступна в черном и золотом цветах, вес без ремешка — 31,9 г.

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Oppo Watch 3 Pro получил 1.91-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 378×496 пикселей. Объем аккумулятора составляет 550 мАч, что обеспечивает 5 дней автономной работы (или 4 дня с использованием LTE), а в режиме легкого использования до 15 дней, при этом полный заряд от нуля до ста процентов занимает всего 65 минут. Модель доступна в черном и серебряном цветах, вес без ремешка составляет 37,5 грамма.

Остальные характеристики и фишки в обеих моделях не отличаются: здесь доступно 100 режимов тренировок, 150 циферблатов, акселерометр, гироскоп, геомагнитный сенсор, оптический датчик сердцебиения, датчик насыщения крови кислородом, сенсор электрокардиограммы и другие датчики. Стоимость Oppo Watch 3 стартует с 222 долларов, а Oppo Watch 3 Pro — с 282 долл. В настоящее время новые смарт-часы Oppo доступны только в Китае.

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