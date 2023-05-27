Oppo представила новый бюджетный смартфон — Finance.ua

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Oppo представила новый бюджетный смартфон

Фондовый рынок
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Oppo представила новый бюджетный смартфон
Oppo представила новый бюджетный смартфон
Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo K11x.
Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 17-сантиметровый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления экрана в 120Гц. В настоящее время компания не объявляет, какой именно дисплей установлен в устройстве — жидкокристаллический или активная матрица на органических светодиодах.
Кроме того, Oppo K11x оснащен тремя камерами: основной на 108 МП, камерой для глубины на 2 МП и камерой для селфи на 16 МП.
Смартфон будет доступен в трех конфигурациях памяти (внутренней/операционной): 8 Гб/128 Гб ($210), 8 Гб/256 Гб ($240) и 12 Гб/256 Гб ($270).
Продажи Oppo K11x начнутся уже 31 мая.
По материалам:
Укрінформ
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