Oppo представила новый бюджетный смартфон — Finance.ua

Oppo представила новый бюджетный смартфон Сегодня 22:40 — Фондовый рынок

Oppo представила новый бюджетный смартфон

Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo K11x.

Как передает Укринформ, об этом сообщает GSM Arena

Устройство имеет 17-сантиметровый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления экрана в 120Гц. В настоящее время компания не объявляет, какой именно дисплей установлен в устройстве — жидкокристаллический или активная матрица на органических светодиодах.

Кроме того, Oppo K11x оснащен тремя камерами: основной на 108 МП, камерой для глубины на 2 МП и камерой для селфи на 16 МП.

Смартфон будет доступен в трех конфигурациях памяти (внутренней/операционной): 8 Гб/128 Гб ($210), 8 Гб/256 Гб ($240) и 12 Гб/256 Гб ($270).

Продажи Oppo K11x начнутся уже 31 мая.

Укрінформ По материалам:

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