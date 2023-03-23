Oppo представила флагманы Find X6 и Find X6 Pro (фото) — Finance.ua

Oppo представила флагманы Find X6 и Find X6 Pro (фото) Сегодня 04:52 — Фондовый рынок

Oppo официально представила новую линейку флагманов Find X6, состоящую из базовой модели и Pro-версии. Вот что о них нужно знать.

Оппо Найти X6 Pro

С этого смартфона Oppo начинает «Эру трех основных камер». Все три датчика на 50 Мп — самые большие в своем сегменте и позиционируются как полноценные камеры, а не дополнение к главной.

Широкоугольная камера — дюймовый модуль Sony IMX989, как у Xiaomi 13 Pro, с фокусным расстоянием 23 мм. Ультраширокоугольный — 1/1,56-дюймовый IMX890 с фокусным расстоянием 15 мм. Также имеется перископ на 65 мм с апертурой f/2.6, в основе которого еще один IMX890. Он обеспечивает 6-кратный гибридный зум. Все три камеры получили настройки Hasselblad, а также специальные фильтры, звук затвора и режим водяного знака, придающий параметры съемки по краям фото.

Также есть портретный режим Hasselblad, симулирующий съемку на два популярных среднеформатных объектива бренда: XCD30 (30 мм, f/3.5) и XCD80 (80 мм, f/1.9). За обработку изображений отвечает кастомный процессор MariSilicon X. Он обеспечивает более быструю фокусировку и дополнительную стабилизацию перископа.

В остальном это просто качественный флагман 2023 года. Здесь используется 6,82-дюймовый экран AMOLED с разрешением 3168×1440 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Oppo утверждает, что это самый яркий экран в мире — пиковая яркость составляет 2500 нит (вероятно, в HDR).

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