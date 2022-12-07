Оплатить за проезд в киевской кольцевой электричке можно будет банковской или транспортной картой — Finance.ua

Оплатить за проезд в киевской кольцевой электричке можно будет банковской или транспортной картой Сегодня 15:12 — Личные финансы

Оплатить за проезд в киевской кольцевой электричке можно будет банковской или транспортной картой

В скором времени киевлянам и гостям столицы станет доступна возможность оплачивать проезд в кольцевой электричке с помощью банковской карты или городской транспортной карты.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Петр Оленич.

Читайте также Оплата проезда банковской картой доступна теперь и в киевских трамваях

Отмечается, что киевские власти совместно с компанией «Укрзализныця» работают над интеграцией системы оплаты в электричке с общей транспортной системой Киева.

Как это будет работать

Чтобы оплатить проезд в кольцевой электричке, пассажирам будет достаточно приложить банковскую карту или мобильное устройство с поддержкой NFC к валидатору с фирменными наклейками. Такая возможность будет доступна на станциях кольцевой электрички.

Ожидается, что оплата проезда в кольцевой электричке с помощью банковской или городской транспортной карты полноценно заработает до конца декабря.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.