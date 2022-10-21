Оплата проезда банковской картой доступна теперь и в киевских трамваях — Finance.ua
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Оплата проезда банковской картой доступна теперь и в киевских трамваях

Финтех и Карты
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Оплата проезда банковской картой доступна теперь и в киевских трамваях
Оплата проезда банковской картой доступна теперь и в киевских трамваях
В трамваях Киева уже доступна оплата проезда банковской картой или гаджетом с NFC.
Об этом Киевпасстранс сообщает в Telegram-канале.
«К системе сейчас подключены маршруты 1, 2, 3, 5, 8К, 22К, 28, 28Д, 29К, 33А, 35. Через несколько дней рассчитаться банковской картой можно будет на всех маршрутах», — сказано в сообщении.
Чтобы подтвердить оплату проезда через гаджет с NFC, нужно сказать контролеру 4 последние цифры номера вашего виртуального счета, которым была произведена оплата. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
Для Google Кошелек:
  • открываете Google Кошелек;
  • выбираете карту, которой планируете оплатить проезд;
  • нажимаете «Подробнее» внизу экрана. Откроется номер виртуального счёта.
Для ApplePay:
  • открываете кошелек в смартфоне;
  • выбираете карту;
  • нажимаете в правом верхнем углу значок «Больше»;
  • внизу найдете номер виртуального счёта.
Напомним, с 15 октября в общественном транспорте столицы приступили к подключению маршрутов, на которых можно будет рассчитаться за проезд банковской картой. Позже на сайте Киевской городской государственной администрации появилась информация, что на всех автобусных маршрутах Киева можно рассчитаться банковской картой или гаджетом с NFC.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
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По материалам:
Finance.ua
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