Оплата услуг сервисных центров МВД онлайн: как все сделать правильно — Finance.ua

Оплата услуг сервисных центров МВД онлайн: как все сделать правильно Сегодня 08:39 — Личные финансы

Оплата услуг сервисных центров МВД онлайн: как все сделать правильно

В современном мире практически любую покупку или услугу можно оплатить онлайн. Услуги сервисных центров МВД — не исключение. Однако формируя платеж, очень важно внимательно вводить информацию, чтобы уплаченные средства ушли по назначению.

В Главном сервисном центре МВД рассказали , как не запутаться в многочисленных цифрах при формировании кода платежа.

Все реквизиты, необходимые для оплаты, размещены на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе «Услуги» на странице « Реквизиты для оплаты и образцы заявлений ». Там же можно найти шаблон квитанции оплаты услуг.

Однако в МВД отмечают, что в связи с разной стоимостью бланковой продукции и номерных знаков актуальную информацию для оплаты услуг необходимо уточнять в региональном сервисном центре МВД или территориальном сервисном центре МВД, куда планируете обратиться.

Откуда брать информацию для заполнения полей

Выбирая оплату услуги онлайн, необходимо при создании платежа по реквизитам ввести код ЕГРПОУ и/или счет получателя (IBAN).

Эту информацию можно узнать, выбрав на странице «Реквизиты» в списке региональный сервисный центр ГСЦ МВД, в подчинении которого находится территориальное подразделение, где предоставляется услуга.

К примеру, если гражданин обратился в сервисный центр МВД № 3243 в городе Бровары Киевской области, ему нужно в перечне выбрать «Киевская и Черниговская области», где отображаются реквизиты регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях (филиалы ГСЦ МВД).

Файлы с кодами услуг размещены ниже на этой же странице в ленте «Коды и стоимость услуг в системе МВД ▼». Для того чтобы ввести правильный код услуги при формировании платежа, рекомендуем уточнить информацию в сервисном центре МВД , где получаете услугу.

Это связано с тем, что стоимость спецпродукции — номерных знаков и бланков — может отличаться в зависимости от цены, по которой они были закуплены у производителя.

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Порядок формирования кода платежа

Код платежа указывается в поле «Назначение платежа» при оформлении платежного документа. Рассмотрим следующий условный код платежа на примере: * ;173 241;1011021;1;12 345 678;*

Код платежа состоит из шести полей:

* - символ, которым обозначается признак начала кода платежа;

; - знак препинания;

173 241 — шифр органа, подразделения в системе МВД, которое предоставляет услугу (ГСЦ МВД или другое подразделение, для образца — территориальный сервисный центр МВД № 3243, г. Бровары);

; - знак препинания;

1 011 021 — код услуги в системе МВД (например, прием теоретического экзамена);

; - знак препинания;

1 — количество услуг, подлежащих оплате (1 услуга);

; - знак препинания;

12 345 678 — код лица, осуществляющего платеж (ЕГРПОУ для юридического лица, либо регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика для физического, малолетнего или несовершеннолетнего ребенка, либо номер паспорта для физического лица, не имеющего регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, либо серия и номер паспортного документа для иностранцев, или серия и номер документа, удостоверяющего личность без гражданства);

; - знак препинания;

* - символ, обозначающий конец кода платежа.

При необходимости в реквизите «Назначение платежа» после кода платежа указывается другая информация о платеже в произвольной форме.

Формирование кода платежа

В случае осуществления платежа юридическим лицом или его обособленными подразделениями в поле 5 указывается идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины.

В случае оплаты физическим лицом или законным представителем малолетнего (несовершеннолетнего) лица, имеющих регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, в поле 5 указывается этот регистрационный номер.

Как вернуть деньги?

Важно! При оплате за предоставление услуг со сформированным ненадлежащим образом кодом платежа уплаченные средства будут возвращены без предоставления услуги.

Возврат средств, которые не были использованы, осуществляется по письменному заявлению лица (плательщика) в адрес поставщика услуг, указанного в квитанции на оплату. Также к заявлению необходимо приложить:

оригинал квитанции, подтверждающий уплату средств,

копию паспорта,

реквизиты банковского учреждения (расчетный счет IBAN, МФО, код получателя и номер платежной карты) для зачисления средств.

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