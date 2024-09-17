В Украине временно не принимают заявки на индивидуальные номерные знаки — Finance.ua
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В Украине временно не принимают заявки на индивидуальные номерные знаки

Личные финансы
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Фото: https://infotech.gov.ua/
Фото: https://infotech.gov.ua/, infotech.gov.ua
Начиная с 17 сентября услуга по заказу и изготовлению макетов индивидуальных номерных знаков временно приостанавливается.
Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Почему?

Это связано с тем, что Главный сервисный центр МВД заключает новый договор с производителем на покупку номерных знаков.
В связи с этим с сегодняшнего дня новые заявки на изготовление индивидуальных номерных знаков от граждан в Кабинете водителя и в территориальных сервисных центрах МВД приниматься не будут. Тем не менее, автовладельцы, которые подали свои заявки и оплатили услугу, получат заказанные номерные знаки.
О возобновлении услуги Главный сервисный центр МВД проинформирует на всех своих официальных ресурсах.
Дополнительную информацию по изготовлению индивидуальных номерных знаков можно получить, обратившись в профильный отдел по номерам телефонов: (044) 374−13−67 или (044) 374−13−68.
Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290−19−88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Фейсбуке и Инстаграме.

Справка Finance.ua:

Стоимость услуги изготовления индивидуальных номеров для автомобиля:
  • 300 грн — три символа (минимальный заказ);
  • 90 грн — каждый следующий (до восьми символов);
  • 204,00 грн — стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто);
  • 92,40 грн — стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).
В Украине временно не принимают заявки на индивидуальные номерные знаки
Срок изготовления: до одного месяца (с даты передачи изготовителю экземпляра макета индивидуального номерного знака).
Способ получения:
  • в Главном сервисном центре МВД (г. Киев, ул. Мечты, 19);
  • в отделении Новая почта (стоимость доставки — 500 грн).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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