В Украине временно не принимают заявки на индивидуальные номерные знаки — Finance.ua

В Украине временно не принимают заявки на индивидуальные номерные знаки Сегодня 17:32 — Личные финансы

Фото: https://infotech.gov.ua/, infotech.gov.ua

Начиная с 17 сентября услуга по заказу и изготовлению макетов индивидуальных номерных знаков временно приостанавливается.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Почему?

Это связано с тем, что Главный сервисный центр МВД заключает новый договор с производителем на покупку номерных знаков.

Тем не менее, автовладельцы, которые подали свои заявки и оплатили услугу, получат заказанные номерные знаки. В связи с этим с сегодняшнего дня новые заявки на изготовление индивидуальных номерных знаков от граждан в Кабинете водителя и в территориальных сервисных центрах МВД приниматься не будут.

О возобновлении услуги Главный сервисный центр МВД проинформирует на всех своих официальных ресурсах.

Дополнительную информацию по изготовлению индивидуальных номерных знаков можно получить, обратившись в профильный отдел по номерам телефонов: (044) 374−13−67 или (044) 374−13−68.

Инстаграме. Консультацию по услугам сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290−19−88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Фейсбуке

Справка Finance.ua:

Стоимость услуги изготовления индивидуальных номеров для автомобиля:

300 грн — три символа (минимальный заказ);

90 грн — каждый следующий (до восьми символов);



204,00 грн — стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто);



92,40 грн — стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).



Срок изготовления: до одного месяца (с даты передачи изготовителю экземпляра макета индивидуального номерного знака).

Способ получения:

в Главном сервисном центре МВД (г. Киев, ул. Мечты, 19);

в отделении Новая почта (стоимость доставки — 500 грн).

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