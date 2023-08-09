На Finance.ua появилась опция оплаты частями страховых полисов от monobank
Finance.ua Страхование вместе с партнером monobank внедрили новую полезную опцию для клиентов, которые покупают обязательные страховые полисы — оплату частями.
Оплатить полис частями просто:
- Выберите свое страхование: Автогражданку, туристический полис или Зеленую карту от 500 грн.
- На этапе оформления выберите способ оплаты — оплата частями от monobank.
- Готово, ваш платеж разбивается на 3 месяца, без дополнительных комиссий для вас.
Выбирайте нужный вам страховой полис со стоимостью от 500 грн и оплачивайте частями от monobank, при необходимости.
Оформить полис 🤗
Уже готовим для вас оплату частями от Ощадбанка и ПриватБанка. Следите за нашими новостями!
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