На Finance.ua появилась опция оплаты частями страховых полисов от monobank Сегодня 14:40 — Страхование

На Finance.ua появилась опция оплаты частями страховых полисов от monobank

Finance.ua Страхование вместе с партнером monobank внедрили новую полезную опцию для клиентов, которые покупают обязательные страховые полисы — оплату частями.

Оплатить полис частями просто:

Выберите свое страхование: Автогражданку, туристический полис или Зеленую карту от 500 грн. На этапе оформления выберите способ оплаты — оплата частями от monobank. Готово, ваш платеж разбивается на 3 месяца, без дополнительных комиссий для вас.

Выбирайте нужный вам страховой полис со стоимостью от 500 грн и оплачивайте частями от monobank, при необходимости.

Уже готовим для вас оплату частями от Ощадбанка и ПриватБанка . Следите за нашими новостями!

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