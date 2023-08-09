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На Finance.ua появилась опция оплаты частями страховых полисов от monobank

Страхование
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На Finance.ua появилась опция оплаты частями страховых полисов от monobank
На Finance.ua появилась опция оплаты частями страховых полисов от monobank
Finance.ua Страхование вместе с партнером monobank внедрили новую полезную опцию для клиентов, которые покупают обязательные страховые полисы — оплату частями.

Оплатить полис частями просто:

  1. Выберите свое страхование: Автогражданку, туристический полис или Зеленую карту от 500 грн.
  2. На этапе оформления выберите способ оплаты — оплата частями от monobank.
  3. Готово, ваш платеж разбивается на 3 месяца, без дополнительных комиссий для вас.
Выбирайте нужный вам страховой полис со стоимостью от 500 грн и оплачивайте частями от monobank, при необходимости.

Оформить полис 🤗

Уже готовим для вас оплату частями от Ощадбанка и ПриватБанка. Следите за нашими новостями!
По материалам:
Finance.ua
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