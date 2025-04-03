На FinAwards 2025 определили, у каких страховых лучший клиентский сервис — Finance.ua
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На FinAwards 2025 определили, у каких страховых лучший клиентский сервис

Страхование
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На FinAwards 2025 определили, у каких страховых лучший клиентский сервис
На FinAwards 2025 определили, у каких страховых лучший клиентский сервис
В Киеве 28 марта состоялось награждение в номинации «Лучший клиентский сервис» среди страховых компаний в рамках FinAwards 2025, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и Минфин.
Первую строчку среди всех девяти номинантов заняла СК «Арсенал Страхование».
  • График работы службы поддержки: 24/7
  • Среднее время ожидания на линии при вызове: 20 секунд
  • Помощь через социальные сети или мессенджеры: Viber, Telegram, Facebook, Instagram, LinkedIn, мобильное приложение, чат на сайте
  • Возможность приобрести страховку на выходных: онлайн на сайте или через службу поддержки
  • Возможность приобрести страховку, находясь за границей: онлайн на сайте или через службу поддержки
  • Бесплатные сервисы и услуги при оформлении полиса в офисе: в случае оформления полиса «Автогражданки» независимо от того, онлайн или офлайн клиент получает бесплатно в подарок программу технической помощи в дороге (Арсенал Драйв).
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Второе место в активе СК Аркс.
  • График службы поддержки: контакт-центр и Центр Медицинского Ассистанса ARX — 24/7 для сообщения о происшествии. Другие вопросы пн-сб с 9.00 до 18.00
  • среднее время ожидания на линии при звонке: 10 с.
  • помощь через социальные сети или мессенджеры: Viber, Telegram, Facebook, мобильное приложение, виджет на сайте, сайты-агрегаторы, официальная страница компании Youtube
  • Возможность приобрести онлайн через сервисы на сайте и менеджеров компании
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Замыкает тройку лидеров СК Vuso.
  • График работы службы поддержки: медицинский колцентр — круглосуточно. Колцентр (технический ассистанс, авто) — круглосуточно. Колцентр (информационная линия) — ежедневно с 9:00 до 21:00.
  • Среднее время ожидания на линии при звонке: 10 -17 с.
  • Прослушивание рекламы продолжается до момента подключения оператора. В случае, если на линии есть свободные операторы, реклама не воспроизводится
  • Помощь через социальные сети или мессенджеры: Viber, Telegram, мобильное приложение, чат на сайте
  • Возможность купить страховку на выходных. Через сайт и приложение
  • Возможность приобрести страховку за границей. Через сайт и приложение
2024 первое место было за СК Аркс. Второе — СК «Арсенал Страхование», а третье — за Экспресс Страхование.

Справка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;
  • каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
По материалам:
Finance.ua
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