На FinAwards 2025 определили, у каких страховых лучший клиентский сервис — Finance.ua

На FinAwards 2025 определили, у каких страховых лучший клиентский сервис Сегодня 15:29 — Страхование

На FinAwards 2025 определили, у каких страховых лучший клиентский сервис

Лучший клиентский сервис» среди страховых компаний в рамках В Киеве 28 марта состоялось награждение в номинации «» среди страховых компаний в рамках FinAwards 2025 , организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и Минфин.

Первую строчку среди всех девяти номинантов заняла СК «Арсенал Страхование».

График работы службы поддержки: 24/7

Среднее время ожидания на линии при вызове: 20 секунд

Помощь через социальные сети или мессенджеры: Viber, Telegram, Facebook, Instagram, LinkedIn, мобильное приложение, чат на сайте

Возможность приобрести страховку на выходных: онлайн на сайте или через службу поддержки

Возможность приобрести страховку, находясь за границей: онлайн на сайте или через службу поддержки

Бесплатные сервисы и услуги при оформлении полиса в офисе: в случае оформления полиса «Автогражданки» независимо от того, онлайн или офлайн клиент получает бесплатно в подарок программу технической помощи в дороге (Арсенал Драйв).

Читайте также У какой страховой лучший продукт ДМС для бизнеса: результаты FinAwards 2025

Второе место в активе СК Аркс.

График службы поддержки: контакт-центр и Центр Медицинского Ассистанса ARX — 24/7 для сообщения о происшествии. Другие вопросы пн-сб с 9.00 до 18.00

среднее время ожидания на линии при звонке: 10 с.

помощь через социальные сети или мессенджеры: Viber, Telegram, Facebook, мобильное приложение, виджет на сайте, сайты-агрегаторы, официальная страница компании Youtube

Возможность приобрести онлайн через сервисы на сайте и менеджеров компании

Читайте также Выбран лучший СЕО страховой компании — FinAwards 2025

Замыкает тройку лидеров СК Vuso.

График работы службы поддержки: медицинский колцентр — круглосуточно. Колцентр (технический ассистанс, авто) — круглосуточно. Колцентр (информационная линия) — ежедневно с 9:00 до 21:00.

Среднее время ожидания на линии при звонке: 10 -17 с.

Прослушивание рекламы продолжается до момента подключения оператора. В случае, если на линии есть свободные операторы, реклама не воспроизводится

Помощь через социальные сети или мессенджеры: Viber, Telegram, мобильное приложение, чат на сайте

Возможность купить страховку на выходных. Через сайт и приложение

Возможность приобрести страховку за границей. Через сайт и приложение

2024 первое место было за СК Аркс. Второе — СК «Арсенал Страхование», а третье — за Экспресс Страхование.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8 лет подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.