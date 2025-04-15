Цена одной финансовой услуги в Украине подскочила более чем вдвое — Finance.ua

Цена одной финансовой услуги в Украине подскочила более чем вдвое
Общий рост цен в Украине ускорился в последнее время. Но даже на этом фоне выделяется стоимость обязательного страхового полиса водителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, средняя стоимость «услуги в сфере страхования личного транспорта» выросла в марте 2025 года до 4632,5 гривен. Это в 2,1 раза больше, чем в декабре прошлого года — 2 188,8 гривен.
При этом за весь прошлый год страхование подорожало на 16,3%.
В НБУ отмечают, что «изменение подходов к расчету стоимости полиса ОСАГО» стало одним из факторов ценового давления.
Напомним, новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто вступил в силу с 1 января 2025 года.
Новый закон отменяет государственное регулирование цен на полисы автогражданской ответственности, вводя индивидуальный подход к определению стоимости для каждого страхователя.
С 2025 года также вводится система мониторинга наличия полисов автогражданской ответственности через камеры наблюдения, контролирующие скорость.
Закон предусматривает постепенное повышение максимальных размеров страхового возмещения с января 2025 года:
- за вред жизни и здоровью — с 320 тысяч гривен до 500 тысяч гривен;
- за ущерб имуществу — со 160 тысяч гривен до 250 тысяч гривен.
Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2025 г. выросли на 1,5%. Годовая инфляция ускорилась до 14,6%.
Поделиться новостью