Цена одной финансовой услуги в Украине подскочила более чем вдвое — Finance.ua

Цена одной финансовой услуги в Украине подскочила более чем вдвое Сегодня 09:33 — Страхование

Цена одной финансовой услуги в Украине подскочила более чем вдвое, oneclick.ua

Общий рост цен в Украине ускорился в последнее время. Но даже на этом фоне выделяется стоимость обязательного страхового полиса водителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, средняя стоимость «услуги в сфере страхования личного транспорта» выросла в марте 2025 года до 4632,5 гривен. Это в 2,1 раза больше, чем в декабре прошлого года — 2 188,8 гривен.

При этом за весь прошлый год страхование подорожало на 16,3%.

В НБУ отмечают, что «изменение подходов к расчету стоимости полиса ОСАГО» стало одним из факторов ценового давления.

Напомним, новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто вступил в силу с 1 января 2025 года.

Новый закон отменяет государственное регулирование цен на полисы автогражданской ответственности, вводя индивидуальный подход к определению стоимости для каждого страхователя.

С 2025 года также вводится система мониторинга наличия полисов автогражданской ответственности через камеры наблюдения, контролирующие скорость.

Закон предусматривает постепенное повышение максимальных размеров страхового возмещения с января 2025 года:

за вред жизни и здоровью — с 320 тысяч гривен до 500 тысяч гривен;

за ущерб имуществу — со 160 тысяч гривен до 250 тысяч гривен.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2025 г. выросли на 1,5%. Годовая инфляция ускорилась до 14,6%.

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