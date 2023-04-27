Opera разработала новый браузер Opera One с функциями искусственного интеллекта — Finance.ua

Opera разработала новый браузер Opera One с функциями искусственного интеллекта 27.04.2023, 02:04 — Технологии&Авто

Opera разработала новый браузер Opera One с функциями искусственного интеллекта

Разработчики Opera представили новый браузер Opera One с функциями искусственного интеллекта. Opera One имеет модульный дизайн, многопоточный компоновщик (multithreaded compositor) и функции генеративного ИИ.

Искусственный интеллект поможет упростить использование браузера, облегчив навигацию и обеспечивая «плавную, адаптивную и продуктивную работу в Интернете». Версия 99.0.4780.0 Opera One доступна для загрузки и ознакомления только для разработчиков с ранним доступом. Однако в ближайшее время браузер будет доступен всем пользователям.

По словам разработчиков, Opera One — большой шаг в эволюции браузеров благодаря новой философии модульного дизайна. Браузер адаптируется к потребностям пользователя, выделяя ключевые функции и актуальные модули.

Особенностью Opera One является функция «Остров вкладок». Она помогает пользователям справляться с большим количеством открытых вкладок и повышает производительность. Вкладки с разными задачами группируются в отдельные «острова», что облегчает переключение между ними. Вкладки можно также группировать вручную, перемещать и добавлять в уже существующие «острова».

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«Контент, созданный искусственным интеллектом, изменяет правила игры в вебпространстве. Наша цель — использовать эти технологии, чтобы предоставить пользователям новые сверхвозможности для просмотра сайтов — переосмыслить то, как они учатся, творят и исследуют. Opera активно расширяет свою программу искусственного интеллекта в AIGC (Artificial Intelligence Global Company) для браузеров и игровых продуктов с помощью собственных решений, а также новых и действующих партнерств», — заявила в конце марта директор по продуктам Opera Джоанна Чайка.

noworries По материалам:

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