OpenAI вкладывает деньги в человекоподобных роботов, чтобы добиться универсального интеллекта — Finance.ua

OpenAI вкладывает деньги в человекоподобных роботов, чтобы добиться универсального интеллекта 16.04.2023, 02:41 — Технологии&Авто

OpenAI вкладывает деньги в человекоподобных роботов, чтобы добиться универсального интеллекта

Человекоподобные роботы с «мозгами» в виде мощных моделей искусственного интеллекта обещают колоссальные изменения в промышленности и на рынке труда. По крайней мере, на это надеются инвесторы, начавшие вкладывать большие суммы в эту отрасль. Среди них OpenAI, разработчик ChatGPT.

Об этом сообщает New Atlas

С наступлением эры умных человекоподобных роботов эксперты обещают огромный прирост производительности наряду с повышением уровня безработицы. Угроза остаться невостребованным специалистом нависла, прежде всего, над белыми воротничками, работниками умственного труда. Однако намеченный союз робототехники с ИИ может затронуть и фабричных рабочих.

OpenAI идет в робототехнику

Сначала андроиды будут вести себя как самые умные помощники, лишенные здравого смысла, но очень скоро они научатся, преодолеют ограничения и начнут вытеснять людей из цехов. Возможно, вслед за этим последует резкий спад уровня оплаты труда.

OpenAI, разработчика громких языковых моделей GPT, тоже всегда интересовали роботы. Конечная цель — создать универсальный ИИ, который может думать не хуже человека.

У компании много лет был собственный отдел робототехники, в котором даже построили собственного робота-манипулятора, научившегося собирать кубик Рубика пятью пальцами. Но в 2021 году отдел закрыли, сосредоточив все усилия на генеративном ИИ. Главная причина — в скорости получения результата: текстов для обучения языковым моделям гораздо больше, чем видео для обучения роботов.

Новые инвестиции

Инвестиции в норвежский стартап 1X, ранее известный как Halodi Robotics, показали, что OpenAI, похоже, готова вернуться в сферу робототехники. Подробностей пока мало. Известно только, что в 1Х объявили об успешном проведении очередного раунда привлечения средств, получив 23,5 миллионов долларов, и основным инвестором выступила именно OpenAI с ее программой Startup Fund.

Еще будучи Halodi, стартап достиг определенного прогресса в разработке робота Eve, андроид на колесах, но теперь инженеры хотят поставить его на ноги, чтобы он мог выполнять больше задач, подвластных человеку. Поэтому теперь 1X строит более человекоподобного робота Neo, «чтобы понять, как искусственный интеллект может сформироваться в антропоморфном теле». Результаты обещают показать этим летом.

Телеканал 24 По материалам:

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