OpenAI ведет переговоры о новых инвестициях при оценке выше $100 млрд — Finance.ua

OpenAI ведет переговоры о новых инвестициях при оценке выше $100 млрд
OpenAI начала переговоры о новом раунде инвестиций. Оценка компании превысит $100 млрд.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций. Стоимость компании может достичь более $100 млрд, что значительно выше ее предыдущей оценки в $86 млрд в начале 2024 года.
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Венчурная компания Thrive Capital планирует инвестировать около $1 млрд в разработчика ChatGPT, а также ожидаются инвестиции от Microsoft, уже имеющей 49% акций коммерческого подразделения компании. Кто еще участвует в раунде — пока не известно.
Эти инвестиции помогут компании финансировать новые проекты, такие как модель GPT-4, разработка которой уже обошлась более чем в $100 млн.
Например, сотрудничество с Microsoft позволило OpenAI реализовать ряд важных проектов, включая создание суперкомпьютера, запуск GitHub Copilot и внедрение ИИ-технологий в продукты Microsoft, такие как Bing и Microsoft 365 Copilot.
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